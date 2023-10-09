Ця бригада знищує ворога під Бахмутом. Про деталі повідомили на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

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Черговий позашляховик від "Української команди" відправили на передову

Волонтери передали воїнам Третьої штурмової бригади позашляховик Mitsubishi Pajero. Як зазначають у волонтерському штабі, автівка одразу вирушила на передову.

"Українська команда" постійно допомагає нашим героям. Дронами, іншим обладнанням, медикаментами, автомобілями. Позашляховик Mitsubishi Pajero одразу вирушив на передову. Впевнений, він полегшить виконання бойових задач і збереже життя нашим героям,

– заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

В "Українській команді" також розповіли, що легендарна Третя штурмова бригада (колишній полк спецпризначення "Азов"), була створена в Києві у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Її бійці звільняли від окупантів Київську область та Херсон. Крім того, нещодавно воїнам вдалося звільнити Андріївку.

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Раніше стало відомо, що волонтери "Української команди" проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб розвезти допомогу 6 батальйонам та бригадам. Також вони передали велику партію дронів-камікадзе розвідникам ГУР.