Про це повідомило Головне управління розвідки України у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що в одному дроні може міститися понад кілограм вибухівки.

Читайте також Скандальні 19,5% податку з донатів: чи вимагають з волонтерів гроші і до чого тут Мінфін

150 потужних дронів-камікадзе вже допомагають захисникам на фронті

Керовані FPV-дрони з якісною камерою здатні розвивати швидкість до 100 км/за годину та підійматися на висоту до 1000 метрів. Корисне навантаження таких "пташок" – понад 1 кілограм вибухівки, зазначають розвідники.



ГУР подякувало волонтерам за доставлені дрони-камікадзе / Скриншот

Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу "Українська команда". У межах великого збору "Української команди" тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі! Дякуємо! Слава Україні!,

– мовиться у повідомленні ГУР.

Раніше повідомлялося, що волонтерський штаб "Українська команда" у межах великого збору на дрони-камікадзе закупив та передав 150 FPV-дронів для різних військових підрозділів. Камери, якими обладнані ці безпілотники, передають зображення в режимі реального часу, що дозволяє нашим захисникам бачити позиції ворога як на долоні. Дрони дуже влучно доставляють окупантам вибухівку, наголошували волонтери.