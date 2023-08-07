Про це повідомляється на сторінці штабу у фейсбук. Тут наголошують, що ця універсальна техніка неабияк посилить наші війська.

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В межах великого збору на дрони-камікадзе "Українська команда" закупила вже близько 150 FPV-дронів для наших захисників, на які донатили тисячі українців. Раніше ми вже передавали дрони-камікадзе багатьом підрозділам. Зараз ми передали чергову партію одному з підрозділів розвідки на передову, щоб вони могли нищити ворога ще ефективніше,

– йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Як повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний, ці універсальні керовані дрони можуть підійматися на висоту до 1 кілометра і летіти зі швидкістю до 100 кілометрів на годину. Кожен з них підіймає понад 1 кілограм вибухівки.

Вже найближчим часом наші хлопці будуть передавати "привіти" ворогу завдяки цим дронам-камікадзе. Кожен дрон обладнаний гарною камерою та може нести більше кілограма вибухівки. Камери передають зображення в режимі реального часу, що дозволяє нашим бачити позиції ворога як на долоні. Дрони влучно доставляють окупантам вибухівку,

– зазначив Палатний.

Волонтери "Української команди" передали розвідникам чергову партію універсальних дронів: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала дрони 72-й бригаді імені Чорних Запорожців, 204-му батальйону територіальної оборони міста Києва, підрозділу "Скала" та іншим.

Також повідомлялося, що "Українська команда» відправила у регіони понад 40 тисяч тонн продуктів харчування для медичних закладів та малозабезпечених. А напередодні навчального року забезпечила спеціалізовані навчальні заклади для дітей з інвалідністю комп’ютерною технікою.