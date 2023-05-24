Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Як авто допоможе нашим захисникам, розповідаємо далі.

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Позашляховик Mitsubishi вже вирушив на передову

"Вже сьогодні цей позашляховик поїде на передову виконувати бойові завдання. Впевнений: він не підведе. І збереже життя нашим героям, які боронять Україну на одному з найгарячіших напрямків", – зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

"Українська команда" передала 72-й бригаді позашляховик Mitsubishi: дивіться відео

В "Українській команді" наголосили, що цей позашляховик відомий тим, що легко долає будь-яке бездоріжжя.

Раніше "Українська команда" передала 72-й ОМБр імені Чорних Запорожців дуже дефіцитну в Україні гуму для американських позашляховиків Hummer. Також волонтери привозили на передові позиції 72-ї бригади та 242-го батальйона тероборони Києва розвідувальні БПЛА з приладами нічного бачення та системи Starlink.

Окрім цього триває великий збір "Української команди" на дрони-камікадзе, які волонтери передають на передову разом з "вибуховими побажаннями" окупантам від українців, які донатили на ці безпілотники.