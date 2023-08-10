Об этом сообщило Главное управление разведки Украины в своем телеграмм-каналы. Отмечается, что в одном дроне может содержаться более килограмма взрывчатки.

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150 мощных дронов-камикадзе уже помогают защитникам на фронте

Управляемые FPV-дроны с качественной камерой способны развивать скорость до 100 км/час и подниматься на высоту до 1000 метров. Полезная нагрузка таких "птичек" – более 1 килограмма взрывчатки, отмечают разведчики.



ГУР поблагодарило волонтеров за доставленные дроны-камикадзе / Скриншот

Подразделение разведчиков, выполняющее боевые задания на фронте, получило партию дронов-камикадзе от волонтерского штаба "Украинская команда". В рамках большого сбора "Украинской команды" тысячи граждан пожертвовали на приобретение 150 таких дронов-камикадзе, которые сожгут много вражеских целей на нашей земле! Спасибо! Слава Украине!,

– говорится в сообщении ГУР.

Раньше сообщалось, что волонтерский штаб "Украинская команда" в рамках большого сбора на дроны-камикадзе закупил и передал 150 FPV-дронов для разных военных подразделений. Камеры, оборудованные этими беспилотниками, передают изображение в режиме реального времени, что позволяет нашим защитникам видеть позиции врага как на ладони. Дроны очень точно доставляют оккупантам взрывчатку, отмечали волонтеры.