Что говорит закон

Речь идет о закон №2747 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Им государство освободило от налогообложения благотворительную помощь, собранную волонтерами с начала войны.

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Однако, отмечает волонтер Любовь Шипович, проблемой является то, что этот закон привязывается к постановлению Кабмина №112 от 2016 года, которое определяет список товаров и услуг, стоимость которых не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физических лиц. Иными словами, постановление устаревшее.

Любовь Шипочич Соучредитель общественной организации Razom for Ukraine, основатель благотворительного фонда Dignitas В этом постановлении нет ни дронов, ни антидроновых ружей, ни пультов, ни очков, ни старлинков и десятков технологических товаров.

Чего хотят волонтеры

Шипович рассказывает: в начале мая был создан проект постановления, по которому сбор на любой товар, передающийся военным, не облагается налогом. При этом сами военные должны подтвердить прием-передачу соответствующим актом.

Стартом действия постановления определяется 24 февраля 2022 года. День начала полномасштабной войны.

Дроны, которые не покупает Министерство Обороны и которые только мы с вами и военные сами для себя покупаем. Защита Родины – это не просто: собери себе средства, приобрети необходимое, рискуй жизнью, а если вдруг не умрешь, то заплати налог на то, что купил себе для защиты Родины,

– констатирует Шипович.

Также 1 июня СМИ начали распространяться информация будто бы именно Минфин активно выступает за то, чтобы с волонтеров взимали налоги, ссылаясь на то заявление министра финансов Марченко.

Что говорят в Минфине

В Минфине уже отреагировали. Заявление сделал лично Сергей Марченко, который сообщил: 2 июня состоится рассмотрение вопроса о включении дронов в постановление Кабмина №112.

Также, подчеркнул он, никаких налогов с товаров, которые передаются ВСУ, уплачивать не нужно.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Это действующая норма Налогового кодекса. Здесь не может быть никаких других толкований. Отмечаю, те волонтеры, которые официально ведут свою деятельность для помощи армии – не платит никаких налогов!

Кроме того, отметил он, правительство определит уполномоченного представителя, "который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов", постоянно возникающих в волонтерской среде.