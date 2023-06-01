Що каже закон

Йдеться про закон №2747 "Про благодійну діяльність та благодійні організації". Ним держава звільнила від оподаткування благодійну допомогу, зібрану волонтерами з початку великої війни.

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Однак, зазначає волонтерка Любов Шипович, проблемою є те, що цей закон прив’язується до постанови Кабміну №112 від 2016 року, яка визначає список товарів та послуг, вартість яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб. Іншими словами, постанова є застарілою.

Любов Шипочич Співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine, засновниця благодійного фонду Dignitas В цій постанові немає ні дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів, ні окулярів, ні старлінків і ще десятків технологічних товарів.

Чого хочуть волонтери

Шипович розповідає: на початку травня був створений проєкт постанови, за якою збір на будь-який товар, що передається військовим, не оподатковується. При цьому самі військові мають підтвердити прийом-передачу відповідним актом.

Стартом дії постанови визначається 24 лютого 2022 року. День початку повномасштабної війни.

Дрони, які не купує Міністерство Оборони, і які лише ми з вами та військові самі для себе купують. Захист Батьківщини – це не просто: збери собі кошти, придбай необхідне, ризикуй життям, а якщо раптом не помреш, то заплати податок на те, що придбав собі для захисту Батьківщини,

– констатує Шипович.

Також 1 червня ЗМІ почала ширитись інформація ніби то саме Мінфін активно виступає за те, щоб з волонтерів стягували податки, посилаючись на буцім то заяву міністра фінансів Марченка.

Що кажуть в Мінфіні

У Мінфіні вже відреагували. Заяву зробив особисто Сергій Марченко, який повідомив: 2 червня відбудеться розгляд питання щодо включення дронів в постанову Кабміну №112.

Також, підкреслив він, жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Це діюча норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень. Наголошую, ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії – не сплачує жодних податків!

Крім того, зазначив він, уряд визначить уповноваженого представника, "який буде забезпечувати як постійну комунікацію, так і вирішення проблемних питань", які постійно виникають у волонтерському середовищі.