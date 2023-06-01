Нагадуємо, що 30 травня уряд схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію. з червня. Відповідно до цього ціна за кіловат-годину зросла удвічі.

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Підвищення тарифу було потрібне

У коментарі 24 Каналу Володимир Омельченко, директор енергетичних програм у Центрі Разумкова, розповів, що тарифи 1,68 гривні та 1,44 гривні покривали лише витрати на передачу, на розподіл електроенергії.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Вони абсолютно не покривали витрати на неї як на товар. Тому цей крок правильний – але недостатній.

Таку ж думку поділяє Роман Ніцович, директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group. За його словами перегляд цін назрівав давно. Все через те, що попередні тарифи викривлювали ринок електроенергії.

Роман Ніцович Директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Не підвищувати взагалі – нереально. Адже низькі ціни фінансуються шляхом двох державних компаній – це "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Тарифи ж покривають лише чверть витрат на купівлю електроенергії на оптовому ринку, на тарифи на передачу і розподіл електроенергії, і також ПДВ. І минулого року це задоволення коштувало компаніям понад 100 мільярдів гривень.

Важливо, що такі зміни на ринку електроенергії значно покращать фінансові показники "Енергоатому" та "Укренерго".

До слова, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зауважив, що новий тариф на електрику потрібно було ухвалювати ще 2 роки тому. А може й навіть давніше.

Чому 2,64 гривні

Роман Ніцович додає, що хоч тариф і підвищили, однак виникає питання щодо встановленої ціни.

Чому саме 2,64 гривні, а не, скажімо, 2,78 гривні. Очевидно, що в основі цього були якісь розрахунки й вони про щось говорять – якісь сценарії, наслідки тощо. Хотілося б побачити ці розрахунки,

– каже Ніцович.

Ще раніше в НКРЕКП пропонували підвищувати тариф на світло поступово. Спочатку до 2,88 гривні, а надалі – до ринкового рівня. Але експерти сумніваються, що наступний етап підвищення буде найближчим часом.

До речі, слідом за світлом, в Україні підвищать й вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Ціна може зрости на 30%. Втім точна сума не відома, адже кожна область має власне ціноутворення.