Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, рішення про новий тариф на електрику потрібно було ухвалювати ще 2 роки тому. А може й навіть давніше.

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Колишні ціни були занадто низькими

Як наголосив Рябцев, попередні тарифи не покривали навіть собівартості виробництва електроенергії на державних підприємствах та витрати на її розподіл. А Енергоатому чи Укргідроенерго немає звідки більше брати грошей, як зі сплати за електрику.

Промислові споживачі завжди мали вищий тариф. Вони брали електроенергію на ринку. І для них якраз компенсація після сплати була вища за собівартість. А державні підприємства мали спеціальні зобов'язання. Вони могли реалізовувати електрику за комерційними цінами лише після того, як задовольнять заявки домогосподарств за пільговими цінами 1,44 – 1,68,

– зазначив Рябцев.

Після низки масованих ракетних ударів величезна кількість об'єктів енергетичної інфраструктури була пошкоджена. Їх потрібно ремонтувати. А в державних компаніях часто не вистачає навіть обігових коштів на ці ремонти.

Зауважте! Зміни тарифу значно покращать фінансові показники Енергоатому та Укренерго. Відомо, що ці підприємства покривали різницю між ринковою ціною та тарифами для населення, яка становила близько 6 гривень за кіловат.

Рябцев прокоментував зростання тарифів на електроенергію: дивіться відео

Тому цілком зрозуміло – підвищення тарифів на електроенергію потрібно було робити ще давно. Уряд розумів, що це чутливе питання, тому й дещо відтягував процес. Але далі відкладати вже було неможливо.

В Україні зросли тарифи на електроенергію: коротко