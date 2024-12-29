Очевидно, Україна своїм рішенням про припинення транзиту російського газу потрапила у слабке місце цих трьох країн. Таку думку 24 Каналу озвучив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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"Рішення президента України про припинення транзиту російського газу потрапило у чутливе місце цього потрійного антиєвропейського союзу – Росії, Словаччини та Угорщини. Тому вони дуже заметушилися, захвилювались про своє майбутнє", – сказав він.

Наслідки для України

Володимир Омельченко зазначив, що єдине правильне рішення – це припинення транзиту російського газу до Європи. Тому що за допомогою цього Росія отримувала приблизно 6 мільярдів євро щорічно, значна частина цих коштів йшла на війну проти України.

Також через поставки енергоносіїв до Угорщини та Словаччини підтримувалися проросійські політики, які робили все можливе, щоб не надавати Україні ні фінансову, ні військову допомогу, гальмувати просування України до Європейського Союзу. Припинення транзиту розв'язує ці проблеми.

Які будуть наслідки для України? Думаю, наслідків ніяких. Тому що Україна давно вже готувалась до цієї ситуації. Наша газотранспортна система готова до всіх сценаріїв роботи у безтранзитному режимі. Тому великих проблем я тут не бачу,

– підкреслив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Однак, за його словами, немає ніякої альтернативи. Кремлівський диктатор Владімір Путін мріє, щоб Україна вела з ним прямі перемовини зі слабкої позиції, прохала про транзит. Тоді він міг би нав'язати будь-які умови, не тільки економічні, а й політичні. Україна не має давати таку змогу агресору.

"Крім того, ніякого альтернативного газу, крім російського, по російських трубах, не може бути. Це все ілюзії. Оскільки насамперед азербайджанський, про який говорили, його немає, він весь розписаний по контрактах з іншими маршрутами", – пояснив Омельченко.

Також Росія ніколи не пропустить через свою газотранспортну систему газ іншої країни. Їм потрібно реалізовувати свій газ, адже у росіян великі проблеми.

Аргументи України

Директор енергетичних програм Центру Разумкова наголосив, що єдина причина припинення транзиту – це російська агресія. В України немає інших варіантів. Однак Роберт Фіцо цього не хоче розуміти. Важливо, що уряд жодної країни не має права давати команди припиняти поставки електричної енергії до України.

Такий шантаж говорить про те, що Фіцо, його уряд повністю став на бік Росії в її агресії. Він, уряд жодної країни не має права давати команди припиняти поставки електричної енергії до України. Тому що це суперечить законодавству Європейського Союзу, суперечить угоді між Україною та Європейським Союзом про асоціацію,

– зауважив він.

Європейський комісар заявляв, що усі країни можуть відмовитись від російського газу. Зокрема, і Словаччина. Раніше у Словаччині був проєвропейський уряд, який напрацював відповідні контракти з альтернативних джерел. Роберт Фіцо сфокусувався саме на російському газі.

Якщо Словаччина припинить постачання резервної електроенергії до України, це буде порушенням європейського законодавства. Лише ENTSO-E, європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, має право надавати ліміти на поставки електричної енергії до України чи інших країн.

"Крім того, Україна має свої аргументи. У разі, якщо Фіцо втрутиться незаконними діями в поставки електричної енергії до України, у нашій державі виникне дефіцит електричної енергії додатковий, ми не зможемо транспортувати нафтопроводом "Дружба" нафту до Словаччини та Угорщини, оскільки всі нафтоперекачувальні станції живляться за допомогою електричної енергії", – пояснив Омельченко.

Тому якщо Роберт Фіцо піде обмеження поставок електричної енергії з Європейського Союзу до України, наша країна буде змушена припинити транзит нафти до Угорщини та Словаччини через дефіцит електричної енергії.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року закінчується контракт щодо транзиту російського газу через територію України. Український лідер Володимир Зеленський зазначив, що Україна не даватиме можливостей Росії надалі заробляти на передачі газу іншим країнам. У відповідь Роберт Фіцо заявив, що Братислава може розглянути можливість запровадження "взаємних заходів" проти України. Зокрема, це може бути зупинка резервного постачання електроенергії Україні.