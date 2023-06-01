Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, новый тариф на электричество нужно было принимать еще 2 года назад. А может, и даже давнее.

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Бывшие цены были слишком низкими

Как отметил Рябцев, предварительные тарифы не покрывали даже себестоимость производства электроэнергии на государственных предприятиях и затраты на ее распределение. А Энергоатому и Укргидроэнерго нету откуда больше брать денег, как из оплаты за электричество.

Промышленные потребители всегда имели более высокий тариф. Они брали электроэнергию на рынке. И для них как раз компенсация после уплаты была выше себестоимости. А у государственных предприятий были специальные обязательства. Они могли реализовывать электричество по коммерческим ценам только после того, как удовлетворят заявки домохозяйств по льготным ценам 1,44 – 1,68,

– отметил Рябцев.

После массированных ракетных ударов огромное количество объектов энергетической инфраструктуры было повреждено. Их нужно ремонтировать. А в государственных компаний часто не хватает даже оборотных средств на эти ремонты.

Заметьте! Изменения тарифа значительно улучшат финансовые показатели Энергоатома и Укрэнерго. Известно, что предприятия покрывали разницу между рыночной ценой и тарифами для населения, которая составляла около 6 гривен за киловатт.

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Поэтому понятно – повышение тарифов на электроэнергию нужно было делать еще давно. Правительство понимало, что это чувствительный вопрос, поэтому и немного оттягивало процесс. Но дальше откладывать было невозможно.

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