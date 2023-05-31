Сколько придется платить

О том, что электроэнергия подорожает, говорить начали несколько месяцев назад. За это время в сеть попадали разнообразные варианты и схемы будущего роста цен, общим для которых было одно: окончательно еще ничего неизвестно, но удорожание неизбежно.

Читайте также Украинцам разрешили продавать электроэнергию собственного производства

Проясняться ситуация начала 26 мая, когда стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально внесла предложения по повышению с 1 июня тарифа для бытовых потребителей до 2,88 гривны за киловатт в час.

Напомним! Последний раз тарифы на свет для населения поднимали в 2017 году. Тогда цена выросла на 5%.

А уже через несколько дней – вечером 30 мая – сначала СМИ сообщили, что правительство срочно повысило тариф на свет, а затем в Минэнергетики подтвердили это, отметив: платить придется 2,64 гривны за киловатт в час. То есть меньше, чем хотели в НКРЭКУ.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Мы видим возможность установить тариф на уровне 2,64 гривны за киловатт в час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему.

Как вырастут цифры в платежках

Текущий тариф зависит от объема потребленной электроэнергии. Он составляет:

1,44 гривны для тех, кто потребляет в месяц менее 250 киловатт в час;

1,68 гривны для тех, кто использует более 250 киловатт в час.

Новый тариф такой дифференциации не предусматривает: все будут платить одинаково. Для всех цифры в платежках вырастут ориентировочно на 250 гривен.

Обратите внимание! Общий тариф состоит из цены самой электроэнергии, тарифа на передачу и распределение электроэнергии, стоимости услуги поставщика, НДС.

Примечательно, что в экспертной среде мнения по этому поводу разделились. Одно из них – разный тариф за разный потребленный объем фактически не приносил практического результата.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Разница в 22 копейки. Пожалуй, какая-то экономия была, но при сегодняшней инфляции она ничтожна. Это больше психологический фактор, чем экономический.

Другое мнение – высокая стоимость электроэнергии стимулирует людей к экономии. Кроме того, не будет ставить граждан в зависимость от государства.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Государство ведь не просто так дает подачки. Значит, оно требует что-то вместо этого. Я же не хочу быть чем-то обязан государству. Напротив, я как налогоплательщик хочу сам контролировать государство. С другой стороны, это повышение стимулирует экономить электроэнергию, более эффективно ее потреблять.

Впрочем, с последним все может получиться наоборот. Ведь теперь люди фактически теряют стимул экономить – потому что "нагори" хоть 240, хоть 500 киловатт в час, платить за каждый придется 2,64 гривны.

Роман Ницович Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Была определенная скидка, и это в принципе стимулировало потребителей к более экономному потреблению. Теперь нет стимула для того, чтобы думать о большей энергоэффективности.

Будут ли оплачиваться счета

Впрочем, повышение тарифа как таковое не наполняет бюджет. Это делают люди, которые платят за счета. Или "не вытягивают" новые цены и не платят – и тогда повышение не дает результатов.

Украинцы уже 16 месяц живут в режиме активной фазы полномасштабной войны. Многие – с урезанными зарплатами. Многие остались без работы. А цены выросли на все.

Каков прогнозируемый возможный процент неплатежей? Были ли произведены расчеты?

– спрашивает Роман Ницович.

С другой стороны, 250 гривен – не космическая сумма, считает Владимир Омельченко. Он объясняет: украинцы больше тратят на топливо, алкоголь, папиросы и прочее. Поэтому, уверен эксперт, даже несмотря на военные факторы, для 80% потребителей новые расценки не составят особой проблемы.

Тем не менее те, для кого новый тариф станет неподъемным, есть. И, наверное, таких людей станет больше. Поэтому государство должно на это реагировать.

Заметьте! Стоимость поднимут еще и за распределение. Это произойдет в два этапа: первый – в июне, второй – в течение июля – декабря 2023 года. Тарифы возрастут примерно на 25–50%.

Один из вариантов – внедрение порядка защиты уязвимых потребителей. За основу, считает Ницович, можно взять европейский опыт и ввести "меню предложений, которые могут применять и поставщики электроэнергии, и государственные органы для того, чтобы защитить таких потребителей".

По его словам, такими мерами могут быть:

дифференцированный учет;

специальная помощь в покупке более эффективного оборудования, которое позволит экономить электроэнергию;

определенный льготный тариф – с последующей компенсацией правительством энергопоставщикам "потерянных" средств и т.п.

Повышение неизбежно и недостаточно

В то же время опрошенные 24 Каналом эксперты единогласно признают: повышение тарифа до 2,64 гривны за киловатт в час – недостаточно. Ведь рыночная цена электроэнергии составляет 5,5–6,5 гривен.

1,68 гривны, 1,44 гривны – эти тарифы покрывали только затраты на передачу, на распределение электрической энергии. И совершенно не покрывали затраты на нее как на товар. Поэтому этот шаг верен – но недостаточен,

– уверяет Омельченко.

С ним согласен и Ницович. Он отмечает: пересмотр цен для домохозяйств назрел давно. Ведь предварительные тарифы искажали рынок как финансово, так и с точки зрения конкуренции.

Не повышать вообще – нереально. Ведь низкие цены финансируются за счет двух государственных компаний – это "Энергатом" и "Укргидроэнерго". Тарифы же покрывают только четверть расходов на покупку электроэнергии на оптовом рынке, на тарифы на передачу и распределение электроэнергии, а также НДС. И в прошлом году это удовольствие стоило компаниям более 100 миллиардов гривен,

– объясняет эксперт.

Другой фактор, сделавший повышение неотвратимым – разрушения, нанесенные объектам энергоинфраструктуры российскими обстрелами.

Восстановление требует огромных средств. Сейчас оно финансируется, прежде всего, за счет иностранных инвестиций. Но невозможно всегда поступать так. Это повышение, с экономической точки зрения, к сожалению, необходимо,

– констатирует Щедрин.

Кроме того, эксперты признают: вопрос вызывает установление нового тарифа именно на уровне 2,64 гривны. Прежде всего – почему цифра именно такая.

Почему именно 2,64 гривны, а не, скажем, 2,78 гривны? Очевидно, что в основе этого были какие-то расчеты, и они о чем-то говорят – сценарии, последствия и т.д. Хотелось бы увидеть эти расчеты,

– отмечает Ницович.

Тариф будет расти еще

Когда НКРЭКУ предлагала повысить тариф до 2,88 гривен, то отмечалось, что это будет первым этапом. В планах – постепенное приведение цен к рыночному уровню, который в экспертной среде оценивается в 5,5–6,5 гривен.

Впрочем, сами эксперты сомневаются, что следующий этап состоится в ближайшее время. Ведь экономика экономикой, но с точки зрения политики рост тарифов – очень непопулярное решение.

Это непопулярное политическое решение. Плюс на оптовом рынке все еще сохраняется текущее ценовое регулирование. Поэтому нет существенных факторов, которые бы свидетельствовали, что уже необходимо думать и планировать следующее повышение,

– объясняет Ницович.

Такого же мнения придерживается и Щедрин. Он отмечает: с точки зрения "логики и здравого смысла" в течение года повышений не должно быть.

Но ведь мы не знаем, какие могут быть форс-мажоры. Однако в перспективе будущих лет повышения будет,

– признает Щедрин.

Со своей стороны Омельченко считает, что переход на рыночные цены произойдет уже, вероятно, после войны. Хотя, отмечает он, "есть смысл подумать о переходе на рыночные цены уже в этом году".

Экономику обмануть невозможно. Надо выбирать: постоянные ли отключения и перебои с электрической энергией, или низкие тарифы,

– резюмирует эксперт.

Призрак почасовых отключений

Но не едиными тарифами жила Украина 30 мая. В тот день в 12 областях без света осталось около 2 миллионов украинцев. Это, подсчитали СМИ, наибольшее количество одновременно обесточенных абонентов, начиная с февраля.

И "Укрэнерго", и Минэнергетики почти сразу заявили:

причиной послужила чрезвычайная ситуация у оператора системы передачи;

ее возникновение уже расследуется.

Около 13 часов в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. В результате этого действием противоаварийной автоматики были частично обесточены потребители в ряде областей. Отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, – рассказали в "Укрэнерго".

Тем не менее, событие наделало шум. Ведь украинцы вспомнили зиму с почасовыми подачами света и графиками отключений – и заговорили, что это стало первой ласточкой возвращения к такому режиму.

О такой возможности в сети говорят уже не первую неделю. И хоть энергетики постоянно успокаивают людей, что возвращение массовых отключений не предполагается, тема живет.

Угроза есть – но бояться не стоит

Масло в огонь подливают 2 вещи: постоянные призывы энергетиков к экономии электроэнергии в пиковые часы, и подготовка к отключениям энергоблоков АЭС для проведения ремонтов.

Опрошенные же 24 Каналом эксперты признают: возможность отключений света есть. Однако небольшая.

Сегодня и в ближайшей перспективе мощности хватает. Если же привлекать импорт, возможные проблемы должны перекрываться. Надеемся, что по крайней мере до зимы все будет хорошо,

– рассказывает Щедрин.

Такого же мнения придерживается и Омельченко. При этом он напоминает: вероятность блэкаутов существует "даже в стабильных странах, где нет войны».

Впрочем, отмечает эксперт, в отдельных энергодефицитных регионах отключения могут применяться. Однако если до этого и дойдет, они будут непродолжительными.

Вероятность постоянных аварийных отключений низкая. В отдельные периоды – в пиковые часы – в отдельных энергодефицитных регионах они могут быть, но это не значит, что точно будут. Да и системным явлением этим летом отключения не станут – у нас ведь есть возможности компенсации: в частности, импорт, солнечная энергетика,

– объясняет он.

С другой стороны, отмечают эксперты, такая ситуация происходит прямо сейчас. Но если Россия снова начнет массовые обстрелы украинской энергоинфраструктуры, то все может резко измениться.

То же самое касается и прифронтовой зоны. Поскольку, по словам Омельченко, "там особый случай, там невозможно ничего спрогнозировать".

Экономия должна стать привычкой

В общем же, украинцы так или иначе, но должны постоянно экономить электроэнергию. И прежде всего, в утренние и вечерние часы максимальной нагрузки системы. Ведь, кроме глобальных для энергосистемы вещей от этого, констатируют эксперты, зависит, сколько сами люди будут платить за эту электроэнергию из собственных кошельков.

Лучше иметь электроэнергию из системы и платить за нее 2 гривны, чем получать ее из генератора – и платить 20 гривен,

– подчеркнул Ницович.

Важно! Электроприборы потребляют немного тока, даже когда выключены, но не отключены от сети. Если таких устройств в доме много, расход электричества может заметно увеличиваться.