Украинцам разрешили продавать электроэнергию
НКРЭКУ принял решение, что с 9 мая 2023 года все потребители электроэнергии, как бытовые, так и не бытовые, имеют право продавать электроэнергию.
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Продавать можно электроэнергию производимую генерирующей установкой или установкой хранения энергии. Продавец может сбывать энергию любому по свободному договору и договорной цене.
Такое решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электрической энергии и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики.
– говорится в сообщении регулятора.
Будут ли отключение света летом
- Как заявили в Укрэнерго, это первое лето в истории Украины, когда не будет доступна ЗАЭС. Она занимала около 25% в структуре производства электроэнергии. Поэтому ремонтная кампания летом будет самой тяжелой.
- Юрий Щедрин подтвердил для 24 Канала то, что украинцы могут снова жить с графиками отключения света.
- Выключать свет могут только точечно. Кроме того, не менее важной для ремонта инфраструктуры будет погода. Ведь если в июле – августе будет очень жарко – это дополнительная нагрузка на электросеть.