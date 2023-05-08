Министерство энергетики Украины официально заявило, что информация о введении графиков отключений света в мае не соответствует действительности. В настоящее время в ведомстве не планируют вводить никаких ограничений поставок электроэнергии.

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Энергосистема страны работает

В Минэнерго подчеркнули, что, несмотря на попытки врага уничтожить украинскую энергосистему, благодаря работе энергетиков она до сих пор работает и полностью обеспечивает потребление.

Почти три месяца, несмотря на террор врага и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, энергосистема работает, полностью обеспечивая потребление. Благодаря слаженной работе всех видов генерации удалось отменить ограничение поставок электроэнергии потребителям,

– отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно вследствие повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры.

Важно! Министерство энергетики призывает СМИ проверять информацию и ссылаться исключительно на официальные источники.

Украина уже начала готовиться к отопительному сезону

Глава Минэнерго также сообщил, что сейчас идет активная подготовка энергосистемы к новому отопительному сезону. Министерство энергетики совместно со всеми энергетическими компаниями страны передают и распределяют электроэнергию, а еще уже составлен оптимизированный график ремонтов.