В "Энергоатоме" заявили, что на 6 мая изменений в работе захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции нет.
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Станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей,
– говорится в сообщении.
В то же время в Энергоатоме отметили, что 5 энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок – в состоянии горячей остановки.
"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", – добавили в компании.
Там призывали доверять только официальную информацию и не читать пропагандистские ресурсы.
Что этому предшествовало
- Ранее в инфопространстве распространили информацию, что оккупанты на Запорожской атомной электростанции "остановили все энергоблоки".
- Предполагалось, что российские военные могли готовить провокации на оккупированных территориях Запорожской области, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины.