В "Енергоатомі" заявили, що станом на 6 травня змін в роботі захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції немає.

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Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб,

– йдеться у повідомленні.

Водночас. в Енергоатомі наголосили, що 5 енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину.