Українцям дозволили продавати електроенергію
НКРЕКП прийняв рішення, що з 9 травня 2023 року усі споживачі електроенергії, як побутові, так і не побутові, мають право продавати електроенергію.
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Продавати можна електроенергію вироблену генеруючою установкою або установкою зберігання енергії. Продавець може збувати енергію будь-кому за вільним договором та договірною ціною.
Таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та направлене на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики,
– йдеться у повідомленні регулятора.
Чи будуть відключення світла літом
- Як заявили в Укренерго, це перше літо в історії України, коли не буде доступна ЗАЕС. Вона займала близько 25% у структурі виробництва електроенергії. Тому ремонтна кампанія влітку буде найважчою.
- Юрій Щедрін підтвердив для 24 Каналу те, що українці можуть знову жити із графіками відключення світла.
- Вимикати світло можуть лише точково. Крім того, не менш важливою для ремонту інфраструктури буде погода. Адже якщо у липні – серпні буде дуже спекотно – це додаткове навантаження на електромережу.