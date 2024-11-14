Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что такую идею президента почему-то не развили. Хотя средства, полученные с этого налога, можно было бы направить на помощь Украине.

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Что предусматривает механизм

По словам экономиста, это значительно проще, чем получить от России репарации. Поэтому такую идею можно реализовать даже в рамках концепции Дональда Трампа об ограничении доступа иностранных товаров на американский рынок.

Это реальная история, которую можно согласовать с Евросоюзом. К тому же сейчас Трампу нужно будет искать компромисс с ЕС, выстраивать отношения. Для американцев это основная линия внешней политики,

– отметил Игорь Липсиц.

Украине важно понимать, как будет складываться экономическая ситуация в Европе и будет ли помогать Запад нам выстоять и восстановиться после завершения войны. Поэтому смысл идеи заключается в том, чтобы направлять на восстановление Украины часть того, что производит Россия.

Такой прецедент уже был. Он называется трансграничный налог на выбросы. Его ввели в ЕС для российского экспорта продукции, которую изготавливают с большим количеством углеродных выбросов. В Европе наоборот от этого отказывались, а Россия не обращала внимания,

– рассказал Игорь Липсиц.

Тогда ввели механизм трансграничного налога. Россия дальше могла поставлять товары, потому что имеет на это разрешение, но с заработанного должна была платить определенный налог в бюджет Евросоюза.

"Если этот механизм распространить на весь российский экспорт, то немалая часть валютной выручки будет идти в Фонд восстановления Украины. Страна-агрессор не сможет отказаться, потому что тогда не выйдет со своими товарами на международный рынок. Поэтому это реальная и перспективная схема, над которой надо работать", – подытожил доктор экономических наук.