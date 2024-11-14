Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що таку ідею президента чомусь не розвинули. Хоча кошти, одержані з цього податку, можна було б скерувати на допомогу Україні.

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Що передбачає механізм

За словами економіста, це значно простіше, ніж отримати від Росії репарації. Тому таку ідею можна реалізувати навіть у межах концепції Дональда Трампа про обмеження доступу іноземних товарів на американський ринок.

Це реальна історія, яку можна узгодити з Євросоюзом. До того ж зараз Трампу потрібно буде шукати компроміс з ЄС, вибудовувати стосунки. Для американців це основна лінія зовнішньої політики,

– зауважив Ігор Ліпсіц.

Україні важливо розуміти, як складатиметься економічна ситуація в Європі та чи допомагатиме Захід нам вистояти й відновитися після завершення війни. Тому сенс ідеї полягає в тому, щоб спрямовувати на відновлення України частину того, що виготовляє Росія.

Такий прецедент вже був. Він має назву транскордонний податок на викиди. Його ввели в ЄС для російського експорту продукції, яку виготовляють з великою кількістю вуглецевих викидів. У Європі навпаки від цього відмовлялися, а Росія не зважала,

– розповів Ігор Ліпсіц.

Тоді ввели механізм транскордонного податку. Росія далі могла постачати товари, бо має на це дозвіл, але із заробленого мала платити певний податок в бюджет Євросоюзу.

"Якщо цей механізм розповсюдити на весь російський експорт, то немала частина валютного виторгу йтиме у Фонд відновлення України. Країна-агресорка не зможе відмовитися, бо тоді не вийде зі своїми товарами на міжнародний ринок. Тому це реальна й перспективна схема, над якою треба працювати", – підсумував доктор економічних наук.