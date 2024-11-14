Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times. О проблемах с заправкой самолета из-за санкций

Лавров рассказал во время своего визита в "дружественные" страны, таких как ЮАР и Бразилия.

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Проблемы с заправкой самолета из-за санкций

Он столкнулся с ситуацией, когда местные компании отказывались заправлять самолет из-за страха перед вторичными санкциями Запада. Министр отметил, что эта ситуация его "раздражает" и усложняет работу российской дипломатии.

По словам Лаврова, "дружественные" страны боятся нарушать санкционные ограничения, ведь многие из них до сих пор находятся под влиянием "неоколониализма".

Министр привел пример своей поездки в ЮАР на саммит БРИКС, когда возвращение назад стало настоящим вызовом из-за отсутствия возможности заправить самолет.

Подобные трудности возникли и в Бразилии, где Лавров был вынужден воспользоваться самолетом своего бразильского коллеги Мауро Виейры для встречи с президентом Луисом Лулой да Силвой.

К слову, в 2025 году из-за санкций более 30 российских авиакомпаний могут обанкротиться, что составляет 26% пассажирских перевозок.

Долги за лизинг иностранных самолетов и новый налог на прибыль усложняют финансовое положение авиакомпаний.

Крупные авиакомпании, такие как "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7 Airlines, смогли выкупить часть лизинговых самолетов.