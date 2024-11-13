Влияние санкций на авиаперевозки в России
Банкротство грозит авиаперевозчикам из-за накопленных долгов за лизинг иностранных самолетов, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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В частности резко ухудшилось финансовое положение и отзыв сертификатов эксплуатантов.
После введения санкций 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, многие перестали перечислять лизинговые платежи.
В 2025-м году правительство России разрешило списать долги по ним. Однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%.
Подобная финансовая нагрузка может заставить их закрыться.
Отмечено также, что недовольство участников рынка понятно, потому что списанная кредиторская задолженность относится к "внереализационным доходам", а "сэкономленные" деньги признают прибылью, а их облагают налогом.
В материале также сообщили, что деньги за лизинг авиаперевозчики направили на поддержание самолетов в пригодном состоянии, потому что это направление подорожало из-за санкций.
Удалось ли выкупить какие-то лизинговые самолеты
В то же время выкупить лизинговые самолеты за средства Фонда национального благосостояния смогли только крупные авиакомпании:
- "Аэрофлот";
- "Уральские авиалинии";
- S7 Airlines.
В первом квартале 2024 года количество выкупленных воздушных судов достигло лишь 165 из 400.