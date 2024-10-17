Для чего России нужна помощь Казахстана

Как сообщают российские СМИ, Кремль стремится договориться с дружественными странами о помощи с организацией внутрироссийских пассажирских авиарейсов. Эта потребность связана с вероятным дефицитом самолетов в России.

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Сейчас Минтранс России уже ведет переговоры с Казахстаном, относительно привлечения казахских авиакомпаний к внутрироссийским перелетам. Имеются в виду так называемые "каботажные перевозки".

Справка: Каботажными называют перевозки, осуществляемые иностранной компанией между населенными пунктами на территории другой страны.

Что происходит с российской авиацией

До начала полномасштабной войны, у российских авиакомпаний был флот размером 850 самолетов. Уже в начале 2023 года это количество сократилось до 736. Такое уменьшение связано с санкциями Запада, запрещающими поставки в Россию самолетов и запчастей.

Как свидетельствуют тенденции, в 2025 году начнется массовое выбытие лайнеров от иностранных производителей из российской авиации. Так будет происходить из-за того, что некоторые самолеты требуют капитального ремонта.

Обратите внимание! Ранее Россия планировала в 2025 году выпустить 82 самолета, однако теперь ожидается создание всего 20 лайнеров. На последующие годы план тоже снижен.