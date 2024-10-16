Производство стали может понести убытки

Этот уголь является критически важным для производства кокса, необходимого для выплавки стали, сообщает Reuters.

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Председатель ассоциации украинских металлургов Александр Каленков предупредил, что потеря этой шахты может сократить производство стали в Украине вдвое или даже больше.

Важно! В частности, вместо ожидаемых 7,5 миллионов тонн в 2024 году и 10 миллионов в 2025, производство может упасть до 2-3 миллионов тонн, что повлечет потери в важной для экономики отрасли.

Если Россия захватит Покровск, ожидаемое производство стали в Украине может снизиться с прогнозируемых 7,5 миллиона тонн в 2024 году и 10 миллионов тонн в 2025 году до 2-3 миллионов тонн. Это станет значительным ударом по украинской металлургии, которая является второй по важности после агросектора.

Заметьте! Проблему осложняет не только потеря собственных шахт, но и трудности с импортом угля из-за военных рисков и приспособленность украинских портов больше к экспорту, чем к импорту.

Импорт угля из США и Африки может стать альтернативой, но это повысит затраты на производство, что может сделать украинскую сталь менее конкурентоспособной. Некоторые предприятия, такие как "АрселорМиттал Кривой Рог", уже создают запасы угля на случай перебоев.