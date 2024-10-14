Какие компании скрывают связь с россиянами

С начала полномасштабной войны в Украине действует закон, запрещающий убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний. Однако как сообщает Опендатабот, 621 бизнес нарушил этот запрет.

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Таким образом этим компаниям удалось избавиться от российского следа, работать и даже выигрывать государственные тендеры.

Заметьте! Контролировать соблюдение указанного закона должен был бы Минюст.

Опендатабот обратился в это Министерство с просьбой предоставить объяснения относительно компаний-нарушителей. Проверено было всего 10 компаний, 8 из них осуществляли нарушения. Несмотря на это, они имели значительную прибыль в прошлом году.

В перечень компаний-нарушителей входят:

"Раветти Украина" – прошлогодняя прибыль компании достигла – 4,7 миллиона гривен.

"Домофон. Инжиниринг. Охрана" – чистая прибыль за прошлый год достигла 3,3 миллиона гривен.

"Гесталайф.Тревел" – в прошлом году доход достиг 1,4 миллиона гривен.

"ЭФ ЕС Маккензи-Украина" – чистая прибыль в прошлом году составила – 515 тысяч гривен.

"Центр развития инвестиций и бизнеса" – за прошлый год получил чистую прибыль 312 тысяч гривен.

"Эксмо эксчендж Украина" (сейчас "Лалана групп").

"Реообразование".

"Новаком Украина".

Самыми частыми нарушениями являются:

регистрация компании по адресу массовой регистрации;

сокрытие финансовой отчетности.

Обратите внимание! В начале полномасштабного вторжения России в Украину, на украинской территории было зафиксировано 18,9 тысячи компаний, которыми владели россияне.