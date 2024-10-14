Какие компании скрывают связь с россиянами
С начала полномасштабной войны в Украине действует закон, запрещающий убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний. Однако как сообщает Опендатабот, 621 бизнес нарушил этот запрет.
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Таким образом этим компаниям удалось избавиться от российского следа, работать и даже выигрывать государственные тендеры.
Заметьте! Контролировать соблюдение указанного закона должен был бы Минюст.
Опендатабот обратился в это Министерство с просьбой предоставить объяснения относительно компаний-нарушителей. Проверено было всего 10 компаний, 8 из них осуществляли нарушения. Несмотря на это, они имели значительную прибыль в прошлом году.
В перечень компаний-нарушителей входят:
- "Раветти Украина" – прошлогодняя прибыль компании достигла – 4,7 миллиона гривен.
- "Домофон. Инжиниринг. Охрана" – чистая прибыль за прошлый год достигла 3,3 миллиона гривен.
- "Гесталайф.Тревел" – в прошлом году доход достиг 1,4 миллиона гривен.
- "ЭФ ЕС Маккензи-Украина" – чистая прибыль в прошлом году составила – 515 тысяч гривен.
- "Центр развития инвестиций и бизнеса" – за прошлый год получил чистую прибыль 312 тысяч гривен.
- "Эксмо эксчендж Украина" (сейчас "Лалана групп").
- "Реообразование".
- "Новаком Украина".
Самыми частыми нарушениями являются:
- регистрация компании по адресу массовой регистрации;
- сокрытие финансовой отчетности.
Обратите внимание! В начале полномасштабного вторжения России в Украину, на украинской территории было зафиксировано 18,9 тысячи компаний, которыми владели россияне.