Які компанії приховують зв'язок з росіянами

З початку повномасштабної війни в Україні діє закон, що забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Однак, як повідомляє Опендатабот, 621 бізнес порушив цю заборону.

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Таким чином цим компаніям вдалося позбутися російського сліду, працювати і навіть вигравати державні тендери.

Зауважте! Контролювати дотримання вказаного закону мав би Мін'юст.

Опендатабот звернувся до цього Міністерства із проханням надати пояснення відносно компаній-порушників. Перевірено було загалом 10 компаній, 8 з них здійснювали порушення. Попри це, вони мали значні прибутки торік.

До переліку компаній-порушників відносяться:

"Раветті Україна" – тогорічний прибуток компанії сягнув – 4,7 мільйона гривень.

"Домофон. Інжиніринг. Охорона" – чистий прибуток за минулий рік сягнув 3,3 мільйона гривень.

"Гесталайф.Тревел" – торік дохід сягнув 1,4 мільйона гривень.

"ЕФ ЕС Маккензі-Україна" – чистий прибуток торік склав – 515 тисяч гривень.

"Центр розвитку інвестицій і бізнесу" – за минулий рік отримав чистий прибуток 312 тисяч гривень.

"Ексмо ексчендж Україна" (зараз "Лалана груп").

"Реосвіт".

"Новаком Україна".

Найчастішими порушеннями є:

реєстрація компанії за адресою масової реєстрації;

приховування фінансової звітності.

Зверніть увагу! На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на українській території було зафіксовано 18,9 тисячі компаній, якими володіли росіяни.