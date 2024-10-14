Які компанії приховують зв'язок з росіянами
З початку повномасштабної війни в Україні діє закон, що забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Однак, як повідомляє Опендатабот, 621 бізнес порушив цю заборону.
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Таким чином цим компаніям вдалося позбутися російського сліду, працювати і навіть вигравати державні тендери.
Зауважте! Контролювати дотримання вказаного закону мав би Мін'юст.
Опендатабот звернувся до цього Міністерства із проханням надати пояснення відносно компаній-порушників. Перевірено було загалом 10 компаній, 8 з них здійснювали порушення. Попри це, вони мали значні прибутки торік.
До переліку компаній-порушників відносяться:
- "Раветті Україна" – тогорічний прибуток компанії сягнув – 4,7 мільйона гривень.
- "Домофон. Інжиніринг. Охорона" – чистий прибуток за минулий рік сягнув 3,3 мільйона гривень.
- "Гесталайф.Тревел" – торік дохід сягнув 1,4 мільйона гривень.
- "ЕФ ЕС Маккензі-Україна" – чистий прибуток торік склав – 515 тисяч гривень.
- "Центр розвитку інвестицій і бізнесу" – за минулий рік отримав чистий прибуток 312 тисяч гривень.
- "Ексмо ексчендж Україна" (зараз "Лалана груп").
- "Реосвіт".
- "Новаком Україна".
Найчастішими порушеннями є:
- реєстрація компанії за адресою масової реєстрації;
- приховування фінансової звітності.
Зверніть увагу! На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на українській території було зафіксовано 18,9 тисячі компаній, якими володіли росіяни.