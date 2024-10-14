Як військовий збір вплине на бізнеси

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

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Вона висловила занепокоєння щодо додаткового фінансового тягаря, який ляже на сумлінний бізнес через військовий збір.

За її словами, 53% компаній намагатимуться сплатити цей збір власним коштом, проте 33% підприємств не зможуть з цим впоратися.

Анна Дерев'янко Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Відповідно ми бачимо, що ситуація достатньо складна. Ми бачимо, що насправді додаткові податки буде платити не бізнес, а люди. Якщо казати за інші податки, то вони також будуть впливати на підвищення цін. Тому, в кінцевому рахунку, буде платити споживач.

Нагадаємо! 10 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Це підвищення застосовується до всіх зарплат українців, і новий закон почне діяти після 15 жовтня. Однак збір може бути нарахований "заднім числом" із 1 жовтня, що означає, що вже в жовтні українці отримають зарплату з вирахуванням підвищеного військового збору.