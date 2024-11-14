Победа Дональда Трампа на выборах США несет вызовы для всех экономик мира, в том числе и для Германии. Новоизбранный президент планирует ввести высокие таможенные ограничения на европейские и азиатские товары, что, в свою очередь, поставит под угрозу важный рынок для производителей автомобильной и электронной промышленности.

В то же время введение налогов на импортные товары не является новой политикой Трампа. При первой каденции он начал торговую войну с Китаем, который также ввел ограничения в отношении американского экспорта. Кроме того, такую политику продолжил и Байден, даже повысив тарифы на некоторые китайские товары.

24 Канал проанализировал какие тарифы на импортные товары может ввести США в следующем году, как это коснется стран Европы и почему больше всего может пострадать Германия.

Как президентство Трампа угрожает Германии

Результаты выборов стали неутешительными для Европы, в частности Германии. Так считают глава Института мировой экономики в Киле профессор Мориц Шуларик вместе с директором Института немецкой экономики в Кельне профессором Михаэлем Гютером.

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Интересно, что менее месяца назад половина немецких промышленных компаний, а это 44%, выразили опасения относительно возможных последствий для бизнеса в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, говорится в Deutsche Welle со ссылкой на опрос мюнхенского Института экономических исследований ifo.

Важно! Дональд Трамп планирует ограничить импорт товаров из Азии и Европы. Таким образом новоизбранный президент будет развивать внутреннее американское производство.

По словам экономиста Олега Пендзина, которыми он поделился с 24 Каналом, Дональд Трамп уже активно ведет разговоры о том, что именно он хочет изменить. Сейчас известно, что он собирается ввести таможенные ограничения на китайской партии на 60%, на европейской – на 20%.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Европейские производители автомобилей, которые в первую очередь производит Германия, не выдержат 20%. Они потеряют американский рынок, который является довольно важным и мощным.

Пендзин добавляет, что сейчас продолжаются переговоры между канцлером Германии Олафам Шольцем и представителями США по снижению таможенного налога хотя бы до 10%.

Обратите внимание! Худшее, что может ожидать Германия, – это то, что будут введены таможенные ограничения на высокотехнологичные немецкие товары, которые идут на европейский рынок. Речь идет именно об автомобильном транспорте и электронике.

Впрочем, Олег Пендзин замечает, что говорить об ухудшении отношений между США и Европой после выборов не стоит, ведь если внимательно проанализировать, кто именно придет в американскую администрацию после выборов и кто будет занимать важные должности, то можно сделать вывод, что все "они точно не голуби, а ястребы".

Скорее всего, будет четкая позиция по поводу России, по поводу Китая и по поводу Ближнего Востока. Впрочем, вопрос здесь скорее в другом: какие методы Трамп будет применять в отношении "горячих точек" на карте мира,

– добавляет Пендзин.

Какие налоги на товары были раньше

Дональд Трамп за всю свою политическую карьеру не раз утверждал, что из-за либеральной американской торговой политики "другие страны наживаются на США". За период своего первого срока Трамп ввел специальные налоги на импорт, начав торговые войны с другими страны, в частности с Китаем.

Тогда таможенные ставки достигали где-то 30%, передает "Голос Америки". Это часто касалось как потребительских товаров, так и сырья.

Интересно! Известно, что по информации от Reuters, основная ставка на китайские товары достигала 25%, однако в зависимости от товара ставка могла повышаться и до 30%, а то и больше.

Тогда же Китай и другие страны ответили на американские налоги собственными ограничениями. И в этом случае экспортные отрасли промышленности США также потеряли доходы.

Кстати, при президентстве Байдена налоги, в основном именно на китайские товары, остались в силе. Впрочем, происходила их корректировка в рамках торговой политики США.

Заметьте! По данным Bloomberg, в мае этого года Байден даже повысил тарифные ставки на импорт китайских товаров, а именно на полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили. Также были повышены тарифы на портовые краны и медицинские изделия.

Отмечалось, что такими решениями Байден пытался "расправиться" с Китаем и отличить себя еще тогда от главного оппонента, а именно Трампа.

Как выросли тарифы на импортные товары при Байдене:

Так, тариф на полупроводники с 2025 года должен удвоится с 25% до 50% к 2025 году.

Кроме того, в этом году вступит в силу тариф на электромобили, ставка которого возрастет с 27,5% до 102,5%.

Налог на импорт китайских солнечных батарей также должен был увеличиться вдвое – с 25% до 50%, а тарифы на импорт некоторых видов китайской стали и алюминия более чем втрое – с 7,5% сегодня до 25%.

Впервые были введены тарифы на китайский импорт медицинских игл и шприцев, а также китайские резиновые медицинские перчатки. А некоторые респираторы и маски для лица будут обложены еще более высокими тарифами.

К чему готовиться Европе

В то же время в разговоре с 24 Каналу экономист Олег Гетман рассказывает, что будущие экономические решения в США могут повлиять не только на Германию, но и на все мировые экономики. Гетман выделяет в этой ситуации именно Китай, как страну, которая будет иметь больше всего проблем.

Американцы имеют наиболее жесткое отношение к Китаю. Поэтому они постоянно субсидируют собственные товары и применяют антиконкурентные практики, а потому пошлина будет на уровне до 100% на китайские товары.

У европейцев ситуация гораздо лучше. По предварительным данным, пошлина на ряд товаров ожидается лишь в пределах 10%.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Следует заметить, что никакой катастрофы не произойдет. Впрочем, в любом случае возможные изменения уменьшат определенную долю европейских экспортов в Соединенные Штаты.

Введут ли европейцы ограничения в ответ

По словам Гетмана, европейцы также могут ввести определенные пошлины на американские товары, а затем в эту "игру" будут играть двое.

В целом, сейчас придет эпоха торговых войн, когда одни страны будут вводить ограничительные пошлины против других и будут вводиться зеркальные действия. Это все, конечно, не очень хорошо для мира. Лучше бы все вводили пошлины исключительно против Китая,

– объясняет экономист Гетман.

Сейчас известно, что продолжаются переговоры между Европой и США. Речь идет, в частности, о том, что европейцы могут радикально увеличить закупку американского сжиженного газа, а американцы, в свою очередь, не будут вводить пошлину.

Заметьте! По словам Гетмана, есть вероятность, что обе стороны договорятся. Несмотря на это пока сложно сказать, какой будет новая торговая политика в мире.

Кроме того, экономист отмечает, что вряд ли евро в дальнейшем будет падать в цене. Дело в том, что колебания между долларами и евро 1 к 1, или 1 к 1,15 наблюдаются уже последние 20 лет.

Я думаю, что и дальше эти колебания будут наблюдаться. Меньше чем 1 к 1 они вряд ли спустятся, и выше чем 1 к 1,10 вряд ли поднимутся. Это обычные колебания, которые будут зависеть от целого ряда факторов: учетных ставок национальных банков, ставки ФРС, торгового баланса и других,

– говорит Гетман.

Напоминаем! В Reuters опубликовали прогноз, в котором говорилось, что в случае победы Трампа, доллар может вырасти, а вот евро упасть в среднем на 10%. Так, по данным НБУ, по состоянию на 4 ноября, в канун выборов в США, официальный курс евро в Украине составлял почти 45 гривен за валюту. В то же время по состоянию на 13 ноября цена опустилась до 43,94 гривны за валюту.