Чего ждать гривне после выборов в США

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Андрей Шевчишин, из анонсов Дональда Трампа известно, что он будет проводить протекционную политику, которая будет защищать США и ограничивать импорт европейских и азиатских товаров. Это будет осуществляться через повышение тарифов, через новые таможенные ограничения и тому подобное. Соответственно, Европа будет страдать, что приведет к проблемам с евро.

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По словам аналитика, Европа не сможет конкурировать с ограничениями на американском рынке, поэтому она будет стагнировать (застаиваться – 24 Канал). Кроме того, Дональд Трамп может настаивать на выделении 2% ВВП страны на НАТО, что будет дополнительной нагрузкой на бюджеты европейской экономики.

Напоминаем! По прогнозам Goldman Sachs, сообщает Reuters, если выборы выиграет Дональд Трамп, то это может привести к укреплению доллара и падению евро до 10%. Дело в том, что Трамп будет пытаться ввести меры предосторожности для защиты американского рынка, кроме того, он может поспособствовать введению дополнительных налогов.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Европа, с другой стороны, это главный экономический партнер Украины. Поэтому курс евро будет влиять и на нас. Если евро будет падать против доллара, соответственно и гривна будет снижаться для того, чтобы поддерживать конкурентную способность наших товаров на европейском рынке.

К тому же протекционная политика Трампа может привести к росту инфляции в мире. Сейчас доллар получает глобальную поддержку, а другие мировые валюты падают. Любое инфляционное повышение в мире способствует повышению дополнительного давления внутри Украины.

Поддержка США под вопросом

Пока до сих пор непонятна позиция Трампа относительно поддержки Украины с военной стороны, сообщает Шевчишин. Фаворит выборов войдет официально в Белый дом только 20 января 2025 года. В то же время сейчас Трамп получает еще и полную поддержку Конгресса.

Поэтому он может "протаскивать" практически любые свои решения. Тем не менее эти решения могут отражаться на гривне, ведь главный вопрос сейчас – это внешняя поддержка, без которой Украине не вытянуть военные действия,

– объясняет аналитик Шевчишин.

Обратите внимание! Дональд Трамп сразу же после предварительных результатов выборов объявил, что при его каденции не будет развязано новых войн в мире, одновременно "старые войны" он завершит. Впрочем, танго танцуют вдвоем, поэтому не понятно, пойдет ли на ультимативные решения Россия, которая хоть и не прямо, но поддерживается другими странами, например Китаем.

За последние три года войны Украина имела немало договоренностей, однако в результате они не все были выполнены. Ленд-лиз подписали, но ничего не получили. Поэтому как будут себя вести партнеры и как мы будем выходить из этой ситуации – пока неизвестно. Будет очень много возможностей развития событий. И в любом случае эти риски внешней поддержки могут влиять на гривну,

– отмечает господин Андрей.