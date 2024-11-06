Чого чекати гривні після виборів в США

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Андрій Шевчишин, з анонсів Дональда Трампа відомо, що він проводитиме протекційну політику, яка буде захищати США й обмежуватиме імпорт європейських та азійських товарів. Це буде здійснюватися через підвищення тарифів, через нові митні обмеження тощо. Відповідно, Європа страждатиме, що призведе до проблем з євро.

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За словами аналітика, Європа не зможе конкурувати з обмеженнями на американському ринку, тож вона буде стагнувати (застоюватися – 24 Канал). Крім того, Дональд Трамп може наполягати на виділенні 2% ВВП країни на НАТО, що буде додатковим навантаження на бюджети європейської економіки.

Нагадуємо! За прогнозами Goldman Sachs, повідомляє Reuters, якщо вибори виграє Дональд Трамп, то це може привести до зміцнення долара та падіння євро аж до 10%. Річ у тім, що Трамп намагатиметься ввести запобіжні заходи для захисту американського ринку, крім того, він може посприяти введенню додаткових податків.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Європа, з іншої сторони, це головний економічний партнер України. Відтак курс євро буде впливати й на нас. Якщо євро буде падати проти долара, відповідно і гривня буде знижуватися для того, щоб підтримувати конкурентну здатність наших товарів на європейському ринку.

До того ж протекційна політика Трампа може призвести до зростання інфляції у світі. Зараз долар отримує глобальну підтримку, а інші світові валюти падають. Будь-яке інфляційне підвищення у світі сприяє підвищенню додаткового тиску всередині України.

Підтримка США під питанням

Наразі досі незрозуміла позиція Трампа щодо підтримки України з воєнного боку, повідомляє Шевчишин. Фаворит виборів увійде офіційно в Білий дім аж 20 січня 2025 року. Водночас зараз Трамп отримує ще й повну підтримку Конгресу.

Відтак він може "протаскувати" практично будь-які свої рішення. Тим не менш ці рішення можуть відбиватися на гривні, адже головне питання зараз – це зовнішня підтримка, без якої Україні не витягнути військові дії,

– пояснює аналітик Шевчишин.

Зверніть увагу! Дональд Трамп одразу ж після попередніх результатів виборів оголосив, що за його каденції не буде розв'язано нових воєн у світі, водночас "старі війни" він завершить. Втім, танго танцюють удвох, тож не зрозуміло, чи піде на ультимативні рішення Росія, яка хоч і не прямо, але підтримується іншими країнами, як-от Китай.

За останні три роки війни Україна мала чимало домовленостей, однак в результаті вони не всі були виконані. Ленд-ліз підписали, але нічого не отримали. Тож як будуть себе вести партнери і як ми будемо виходити з цієї ситуації – поки невідомо. Буде дуже багато можливостей розвитку подій. І в кожному разі оці ризики зовнішньої підтримки можуть впливати на гривню,

– зауважує пан Андрій.