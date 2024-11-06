Как выборы США могут повлиять на курс доллара

Экономист Олег Пендзин отметил в комментарии 24 Каналу, что пока не считает ситуацию с выборами апокалиптической. В течение ближайших трех месяцев ситуация на валютном рынке Украины будет определяться рядом экономических факторов, а не последствиями выборов в США.

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Главным опасением на сегодня является возможность "ревизии" программ поддержки Украины в случае победы наиболее противоречивого кандидата, а также потенциальные политические действия, которые могут быть направлены против интересов Украины.

Олег Пендзин Руководитель Экономического дискуссионного клуба Все зависит от политики. Поэтому если американцы будут предоставлять Украине столько же финансовой помощи, как сегодня, тогда с курсом никаких изменений не произойдет.

В то же время банкир Сергей Мамедов акцентирует на том, что курс доллара нельзя привязывать к личности американского президента, поскольку Украина имеет свою валюту. К тому же, по его словам, выборы не являются основным фактором, влияющим на курсовые показатели.

Важнее соотношение спроса и предложения, макроэкономические показатели, уровень инфляции и бюджетный дефицит.

Следовательно, ни один политик не может контролировать экономику другой страны. Кроме того, доллар в Украине не является дефицитом, поэтому всплески спроса имеют временный характер. Основным источником курса является сама Украина, поэтому он не зависит от прихотей иностранных политиков.