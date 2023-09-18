Спортивно-мілітарний івент проходив у столиці в неділю, 17 вересня. Унікальний захід, організований Героями, відвідала кореспондентка 24 Каналу.
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Не лише витривалі воїни, а й спортсмени
Третя штурмова бригада у партнерстві з "Race Nation" та Центром спеціальної підготовки "Askold" провела у Києві перегони з перешкодами. Усі охочі разом з воїнами проходили дистанцію у 1,5 кілометра. На їх шляху було 14 різних перешкод. Загалом відбулося кілька забігів, команди стартували кожні 20 хвилин.
Забіг з перешкодами від воїнів 3 ОШБр / Фото Валентина Поліщук
Захід бійці Третьої штурмової бригади анонсували минулого місяця. Окрім забігу, на заході також організували навчальну локацію з тактичної медицини, а також облаштували стенд з озброєнням.
Масштабна подія для тих, хто хоче відчути дух перемоги, випробувавши себе й свої сили, та дізнатись більше про легендарну Третю штурмову. Участь у заході, що пройде на території "ВДНГ", – це унікальна можливість поспілкуватися з воїнами нашої бригади,
– мовилося в анонсі пресслужби бригади.
Організатори пояснили, що спортивний захід, ініційований Третьою штурмовою, – це шанс отримати заряд здорового бойового духу і мотивації у складний час війни. Також івент дозволив усім охочим більше дізнатися про бригаду та її цінності, підготовку бійців та умови служби у підрозділі.
Бійці Третьої штурмової бригади звільнили Андріївку
- Вранці 15 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські захисники звільнили населений пункт Андріївка на Донеччині. Крім того, Сили оборони мали успіх поблизу Кліщіївки.
- Пізніше Третя штурмова бригада ЗСУ розповіла, що визволення Андріївки стане шляхом до прориву на правому фланзі від Бахмута. Військові назвали це ключем до успіху всього подальшого наступу.
- У понеділок, 18 вересня, бійці 3-ї штурмової бригади підняли над Андріївкою український прапор. Унаслідок запеклих боїв населений пункт вщент зруйнований, водночас Герої розповіли, що російські загарбники досі намагаються штурмувати село та постійно накривають його вогнем. Попри це, здійняти український прапор тут було важливо.