Спортивно-мілітарний івент проходив у столиці в неділю, 17 вересня. Унікальний захід, організований Героями, відвідала кореспондентка 24 Каналу.

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Не лише витривалі воїни, а й спортсмени

Третя штурмова бригада у партнерстві з "Race Nation" та Центром спеціальної підготовки "Askold" провела у Києві перегони з перешкодами. Усі охочі разом з воїнами проходили дистанцію у 1,5 кілометра. На їх шляху було 14 різних перешкод. Загалом відбулося кілька забігів, команди стартували кожні 20 хвилин.

Забіг з перешкодами від воїнів 3 ОШБр / Фото Валентина Поліщук

Захід бійці Третьої штурмової бригади анонсували минулого місяця. Окрім забігу, на заході також організували навчальну локацію з тактичної медицини, а також облаштували стенд з озброєнням.

Масштабна подія для тих, хто хоче відчути дух перемоги, випробувавши себе й свої сили, та дізнатись більше про легендарну Третю штурмову. Участь у заході, що пройде на території "ВДНГ", – це унікальна можливість поспілкуватися з воїнами нашої бригади,

– мовилося в анонсі пресслужби бригади.

Організатори пояснили, що спортивний захід, ініційований Третьою штурмовою, – це шанс отримати заряд здорового бойового духу і мотивації у складний час війни. Також івент дозволив усім охочим більше дізнатися про бригаду та її цінності, підготовку бійців та умови служби у підрозділі.

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