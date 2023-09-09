На жаль, багато українців не знають навіть елементарних правил надання домедичної допомоги постраждалому поруч. Повномасштабна війна лиш загострила потребу в цьому умінні, адже у житті людей з'явилося більше загроз. Тому у Всесвітній день надання першої медичної допомоги 24 Канал розповідає, чому вона важлива для кожного українця, як навчитися її надавати та як це вміння допоможе врятувати життя іншим.

Зверніть увагу Реабілітація військових – завдання суспільства: що мають зробити держава, бізнес і цивільні

Не лише на фронті, а й у тилу: чому потрібно вміти надавати домедичну допомогу

Коли ми зараз, у час війни, говоримо про домедичну допомогу, зокрема про вміння спиняти кровотечі, робити масаж серця чи штучне дихання, може помилково здаватися, що ми говоримо лише про військових. І справді, уміння зупиняти кровотечі неабияка важлива навичка для наших захисників та захисниць, адже вона дозволяє рятувати як власне життя, так і життя побратимів чи посестер.

Однак вміти надавати домедичну допомогу повинен кожен з нас. У коментарі 24 Каналу військовий медик бригади "Азов" Асан Ісенаджиєв з позивним "Хасан" наголосив, що російські терористи щодня атакують Україну й влучають у цивільні об’єкти, тому вміння надавати допомогу постраждалим – надзвичайно важливе.

Ми живемо в час, коли Росія обстрілює нашу територію, цивільні міста, де взагалі немає військових, тероризує цивільне населення. І люди мають знати, як врятувати життя іншим цивільним людям, які можуть постраждати від обстрілів. У наш час, на жаль, це дуже актуальна тема,

– наголошує "Хасан".



"Хасан" на вишколі розповідає про першу домедичну допомогу / Фото з інстаграму військового

Уявіть собі, ви стали свідком влучання в житловий будинок. Біля нього уламками поранило людину і вона починає стікати кров’ю. Ви викликаєте швидку. Однак медики не завжди можуть приїхати одразу, інколи для цього потрібно хвилин 15 чи 20. А для пораненого кожна хвилина важлива, тому він може померти, бо втратив надто багато крові.

Чи моделюємо іншу ситуацію. Ви їдете по трасі. Попереду вас зіткнулися 2 автомобілі. В одному із них непритомний водій, якому уламки лобового скла порізали руки і він стікає кров’ю. Ви викликаєте швидку, однак поки вона приїжджає, водій може померти.

Ці дві ситуації стосуються саме навички зупиняти кровотечі. Однак домедична допомога не тільки про це. Освоївши вміння надавати допомогу людям у різних ситуаціях до приїзду медиків, ви можете врятувати не одне життя.

Пам’ятаю, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення ми записували інтерв’ю з військовою медикинею, з якою зустрілися у Львові. Вона ж тоді розповіла, що їхала зранку в електричці й у вагон прибігла дівчина з питанням: "Чи є тут лікар? У сусідньому вагоні жінці погано". Виявляється, у тому сусідньому переповненому вагоні не знайшлось нікого, хто б міг надати першу допомогу жінці, яка знепритомніла. Зробити це змогла тільки військова медикиня.

Тому вміння надавати допомогу людям у надзвичайних ситуаціях дуже важливе в наш час. Ба більше, війна триває, так само триває і загальна мобілізація, тому той, хто сьогодні цивільний, завтра може бути вже військовим. Після мобілізації, звичайно, кожен проходить навчання з тактичної медицини, але знання бази з домедичної допомоги значно полегшить вдосконалення навичок.

Варто відзначити – протоколи першої домедичної допомоги для військовослужбовців і цивільних відрізняться. Для військових ці протоколи більш розширені і вони враховують власне специфіку умов надання допомоги. Тобто якщо в цивільному житті це може бути лікарня, карета швидкої, звичайна лавочка у місті чи навіть тротуар, то в умовах ведення бойових дій ці умови значно екстремальніші. Протоколи передбачають надання домедичної допомоги "під вогнем", транспортування пораненого у більш безпечне місце та продовження надання допомоги уже там.

База, ґрунт й основа: як "Азов" вчить цивільних надавати домедичну допомогу

Недільний ранок наприкінці серпня. Львів. В одному з міських парків бійці легендарної бригади "Азов" провели вишкіл для всіх охочих – "Хасан" проводив навчання з надання першої домедичної допомоги, а Давид "Хімік" Касаткін навчав тактичної стрільби.

Асан "Хасан" Ісенаджиєв – військовий медик бригади "Азов". Під час оборони Маріуполя навесні 2022 року перебував на "Азовсталі" і надавав допомогу пораненим. Згодом потрапив у російський полон, звідки повернувся 31 грудня 2022 року. Наразі парамедик проходить ВЛК та займається вишколами, де навчає надавати першу домедичну допомогу. Незабаром повернеться у стрій.



Фото закривавлених рук Асана у формі серця, яке було зроблене на Азовсталі / Фото з інстаграму парамедика

Вишкіл та навчання з надання першої домедичної допомоги відвідали і ми, журналісти 24 Каналу.



"Хасан" проводить навчання з домедичної допомоги у Львові / Фото 24 Каналу

Посеред парку в затінку довкола "Хасана" розмістилися учасники вишколу і кожен з особливим зацікавленням слухав те, що говорив медик. Однак теорія це добре, а практика – краще, тому вже через кілька хвилин усі вчилися накладати одне одному турнікети.

"Хасан": Поранення в ліву ногу, час пішов.

Ось тут вже почалася метушня. Проходить кілька секунд і військовий особисто перевіряє, як присутні впоралися з завданням.



Учасники вчилися накладати турнікет не тільки комусь, але й собі / Фото 24 Каналу

На жаль, чи не найчастіше причиною смерті наших героїв є саме втрата крові після поранення. І вишкіл від "Хасана" був присвячений саме тому, як зупинити кровотечу в пораненого. Тому турнікет – основа основ.

Вишкіл з домедичної допомоги під керівництвом "Хасана" / Фото пресслужби "Азову"

Основні правила накладання турнікета:

його потрібно накладати на 5 – 7 сантиметрів вище від місця поранення. Якщо ж ви не можете визначити місце поранення – накладіть турнікет якомога вище;

накладати краще поверх одягу, тобто розрізати рукави чи штани для накладання турнікета не потрібно;

не накладайте турнікет на лікоть чи коліно;

зафіксуйте час накладання турнікета, оскільки чим довше він буде на кінцівці, тим важчими можуть бути наслідки. Медики, які надалі працюватимуть з постраждалим/постраждалою, повинні знати час накладання турнікета.

Далі "Хасан" розповів про тампонування ран та дотримання власної безпеки під час надання першої домедичної допомоги.

Коли потрібно використовувати спосіб тампонування?

Часто трапляються поранення в місцях, де накласти турнікет неможливо – в районі паху чи пахв. У такому випадку потрібно затампонувати рану, здійснюючи натиск в напрямку кістки та серця. Потрібно зафіксувати та потримати кілька хвилин тампон, якщо він став коричневого кольору, то це означає, що кровотечу вдалося зупинити, а кров, яку увібрав тампон, починає засихати. Якщо ж він червоного кольору, то потрібно знову натиснути й потримати ще кілька хвилин. Коли кровотечу вдалося зупинити, потрібно зафіксувати все це бандажем.



"Хасан" розповідав про роботу з різними типами поранень / Фото 24 Каналу

Які рани не можна тампонувати?

Тампонувати рани в районі грудної клітки, живота чи безпосередні поранення паху не варто. "Хасан" пояснює, що тампонування здійснюється тоді, коли є опора, на яку можна тиснути. Якщо ми говоримо про ділянки в районі паху чи пахв, то мова йде про кістки. Тому коли тампонування неможливе, потрібно просто постаратися закрити рану.



Учасники навчань вчилися також накладати бандажі / Фото 24 Каналу

Чому важливо дбати насамперед про власну безпеку?

Надаючи допомогу людям, потрібно перш за все дбати про те, щоб не нашкодити собі. Тобто якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, то найперше ви мусите переконатися, що іти надати допомогу постраждалим безпечно.

В умовах війни, за словами "Хасана", це працює приблизно так: якщо медик спішить надавати допомогу, нехтуючи власною безпекою, то в підсумку замість одного пораненого можуть з’явитися два. Включно з медиком.

Не менш важливою складовою особистої безпеки того, хто надає допомогу, є індивідуальний захист. Це важливо, якщо ви контактуєте з кров’ю постраждалого. У такому випадку потрібно подбати про те, щоб ваші очі, дихальні шляхи та місця дрібних порізів чи ран були захищені, оскільки ви не можете знати, чи хворіє на щось людина, якій ви надаєте допомогу, а в результаті ви ризикуєте заразитися серйозною хворобою, зокрема й невиліковною.

Одного вишколу мало: як навчитися надавати домедичну допомогу

Вишкіл, який ми та ще кілька десятків людей відвідали у Львові – це тільки початок. Неможливо навчитися надавати першу домедичну допомогу, відвідавши тільки одне заняття.

Коли людина проходить навчання, якийсь курс з надання першої домедичної допомоги, це все добре, але завжди має бути повторення. Завжди потрібно повторювати ці навички, тому що руки мають пам'ятати це. Якщо руки забудуть, то в критичній ситуації людина може розгубитися,

– підкреслив "Хасан".

Також бойовий медик наголошує, що війна може прийти до кожного, якщо люди почнуть забувати про неї. І російські ракети можуть прилетіти в будь-яке українське місто чи село. Тому потрібно вміти та знати, що робити, аби врятувати життя в таких випадках.



Навчання з домедичної допомоги у Львові / Фото 24 Каналу

Однак потрібно гартувати не тільки тіло, але й дух. Це може звучати по-філософському, але у випадку надзвичайної ситуації людина може просто запанікувати, розгубитися й не зреагувати належним чином. Водночас "Хасан" наголошує, що якщо умови дозволяють людині надати постраждалим першу домедичну допомогу, то вона має це зробити, адже сьогодні ти спостерігаєш за пораненими, а завтра ти можеш опинитися на їхньому місці.

Якщо фізичний дух можна загартувати за декілька тижнів, то психологічний стан гартується явно не тиждень. Це постійне тренування, тому якщо людина не впевнена у своїх навичках, вона буде губитися. Якщо людина впевнена у своїх навичках і вона добре освоїла якийсь курс домедичної допомоги, вона сміливо буде надавати допомогу. Тобто постійне тренування, тренування і ще раз тренування. Піт рятує кров,

– підкреслив "Хасан".

Що варто завжди мати з собою в аптечці

Тому бойовий медик рекомендує кожному завжди мати при собі аптечку, адже передбачити, де та в якій ситуації ти опинишся завтра – складно. Наприклад, коли "Хасан" їхав до Львова на проведення вишколу, то став свідком ДТП і одразу ж зміг надати першу допомогу постраждалим.

Що потрібно мати у своїй аптечці:

турнікет;

бинт (гемостатичний або ж звичайний);

атравматичні ножиці;

бандаж;

Це все потрібне на додачу до звичного набору, рекомендованого для аптечок: знеболювальних, протизапальних мазей, серцевих ліків, заспокійливих тощо.

Звичайно, що домашня аптечка може відрізнятися від тієї, яка завжди буде поруч з вами в рюкзаку чи в автомобілі – у ній може бути набагато менше препаратів та інструментів, які точно потрібні у критичних ситуаціях.

Де навчитися надавати домедичну допомогу

І насамкінець – а де ж вчитись надавати першу домедичну допомогу? Якщо ви мешкаєте у великому місті, то це взагалі не проблема. Зазвичай у великих містах є центри, які проводять спеціалізовані навчання з першої домедичної допомоги, по завершенню яких ви навіть можете отримати сертифікат.

Крім того, "Азов" обіцяє проводить подібні навчання та військові вишколи для всіх охочих в різних містах – Києві, Львові, Одесі тощо.

Якщо ж у вашому населеному пункті таких навчань не проводять, а їздити туди, де вони точно є, можливості зараз немає, то ви можете пройти вдома безплатний онлайн-курс з надання першої домедичної допомоги в умовах війни на платформі Prometheus. Тут ви зможете отримати базові знання та вміння, які можете згодом вдосконалювати та покращувати.

А ще для онлайн-ознайомлення з правилами надання першої домедичної допомоги не зайвим буде переглянути наше інтерв'ю з директором та інструктором "Курсів першої допомоги "САВ" Василем Кашубою, яке ми записали у лютому минулого року в межах проєкту "Інтерв'ю24".

Як надавати першу домедичну допомогу: дивіться відео