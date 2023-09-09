К сожалению, многие украинцы не знают даже элементарных правил оказания доврачебной помощи пострадавшему рядом. Полномасштабная война лишь усугубила потребность в этом умении, ведь в жизни людей появилось больше угроз. Поэтому во Всемирный день оказания первой медицинской помощи 24 Канал рассказывает, почему она важна для каждого украинца, как научиться ее оказывать и как это умение поможет спасти жизнь другим.

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Не только на фронте, но и в тылу: почему нужно уметь оказывать медицинскую помощь

Когда мы сейчас, во время войны, говорим о доврачебной помощи, в частности об умении останавливать кровотечения, делать массаж сердца или искусственное дыхание, может ошибочно казаться, что мы говорим только о военных. И действительно, умение останавливать кровотечения важный навык для наших защитников и защитниц, ведь он позволяет спасать как собственную жизнь, так и жизнь побратимов или посестер.

Однако уметь оказывать доврачебную помощь должен каждый из нас. В комментарии 24 Каналу военный медик бригады "Азов" Асан Исенаджиев с позывным "Хасан" подчеркнул, что российские террористы ежедневно атакуют Украину и попадают в гражданские объекты, поэтому умение оказывать помощь пострадавшим – чрезвычайно важно.

Мы живем в то время, когда Россия обстреливает нашу территорию, гражданские города, где вообще нет военных, терроризирует гражданское население. И люди должны знать, как спасти жизнь другим гражданским людям, которые могут пострадать от обстрелов. В наше время, к сожалению, это очень актуальная тема,

– подчеркивает "Хасан".



"Хасан" на выучке рассказывает о первой доврачебной помощи / Фото из инстаграма военного

Представьте себе, вы стали свидетелем попадания в жилой дом. Возле него обломками ранило человека и он начинает истекать кровью. Вы вызываете скорую. Однако медики не всегда могут приехать сразу, иногда для этого нужно минут 15 или 20. А для раненого каждая минута важна, поэтому он может умереть, потому что потерял слишком много крови.

Моделируем другую ситуацию. Вы едете по трассе. Перед вами столкнулись 2 автомобиля. В одном из них без сознания водитель, которому обломки лобового стекла порезали руки и он истекает кровью. Вы вызываете скорую, однако пока она приезжает, водитель может умереть.

Эти две ситуации касаются именно навыков останавливать кровотечения. Однако доврачебная помощь не только об этом. Освоив умение оказывать помощь людям в разных ситуациях до приезда медиков, вы можете спасти не одну жизнь.

Помню, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения записывали интервью с военным медиком, с которой встретились во Львове. Она тогда рассказала, что ехала утром в электричке и в вагон прибежала девушка с вопросом: "Есть ли здесь врач? В соседнем вагоне женщине плохо". Оказывается, в том соседнем переполненном вагоне не нашлось никого, кто мог оказать первую помощь женщине, которая потеряла сознание. Сделать это удалось только военному медику.

Поэтому умение оказывать помощь людям в чрезвычайных ситуациях очень важно в наше время. Более того, война продолжается, так же продолжается и общая мобилизация, поэтому тот, кто сегодня гражданский, завтра может быть уже военным. После мобилизации, конечно, каждый проходит обучение тактической медицине, но знание базы первой медицинской помощи значительно облегчит совершенствование навыков.

Стоит отметить – протоколы первой доврачебной помощи для военнослужащих и гражданских отличаются. Для военных эти протоколы более расширены и учитывают собственно специфику условий оказания помощи. То есть, если в гражданской жизни это может быть больница, карета скорой, обычная лавочка в городе или даже тротуар, то в условиях ведения боевых действий эти условия значительно экстремальнее. Протоколы предусматривают оказание медицинской помощи "под огнем", транспортировку раненого в более безопасное место и продолжение оказания помощи уже там.

База, почва и основа: как "Азов" учит гражданских оказывать медицинскую помощь

Воскресное утро в конце августа. Львов. В одном из городских парков бойцы легендарной бригады "Азов" провели обучение для всех желающих – "Хасан" проводил обучение по оказанию первой доврачебной помощи, а Давид "Химик" Касаткин учил тактической стрельбе.

Асан "Хасан" Исенаджиев – военный медик бригады "Азов". Во время обороны Мариуполя весной 2022 находился на "Азовстали" и оказывал помощь раненым. Впоследствии попал в плен, откуда вернулся 31 декабря 2022 года. В настоящее время парамедик проходит ВВК и занимается обучением, где учит оказывать первую доврачебную помощь. В скором времени вернется в строй.



Фото окровавленных рук Асана в форме сердца, которое было сделано на Азовстали / Фото из инстаграма парамедика

Выучка и обучение по оказанию первой доврачебной помощи посетили и мы, журналисты 24 Канала.



"Хасан" проводит обучение по доврачебной помощи во Львове / Фото 24 Канала

Посреди парка в тени вокруг "Хасана" разместились участники выучки и каждый с особым интересом слушал то, что говорил медик. Однако теория это хорошо, а практика лучше, поэтому уже через несколько минут все учились накладывать друг другу турникеты.

"Хасан": Ранение в левую ногу, время пошло.

Вот тут уже началась суматоха. Проходит несколько секунд и военный лично проверяет, как собравшиеся справились с задачей.



Участники учились накладывать турникет не только кому-то, но и себе / Фото 24 Канала

К сожалению, чаще всего причиной смерти наших героев является именно потеря крови после ранения. И выучка от "Хасана" была посвящена именно тому, как остановить кровотечение у раненого. Поэтому турникет – основа основ.

Обучение первой помощи под руководством "Хасана" / Фото пресс-службы "Азова"

Основные правила наложения турникета:

его нужно накладывать на 5 – 7 сантиметров выше места ранения. Если вы не можете определить место ранения – наложите турникет как можно выше;

накладывать лучше поверх одежды, то есть разрезать рукава или брюки для наложения турникета не нужно;

не накладывайте турникет на локоть или колено;

зафиксируйте время наложения турникета, поскольку чем дольше он будет на конечности, тем тяжелее могут быть последствия. Медики, которые будут работать с пострадавшим/пострадавшей, должны знать время наложения турникета.

Далее "Хасан" рассказал о тампонировании ран и соблюдении собственной безопасности при оказании первой медицинской помощи.

Когда необходимо использовать способ тампонирования?

Часто случаются ранения в местах, где наложить турникет невозможно – в районе паха или подмышек. В таком случае нужно затампонировать рану, осуществляя напор в направлении кости и сердца. Нужно зафиксировать и подержать несколько минут тампон, если он стал коричневого цвета, то это означает, что кровотечение удалось остановить, а кровь, которую впитал тампон, начинает засыхать. Если же красного цвета, то нужно снова нажать и подержать еще несколько минут. Когда кровотечение удалось остановить, нужно все это зафиксировать бандажем.



"Хасан" рассказывал о работе с разными типами ранений / Фото 24 Канала

Какие раны нельзя тампонировать?

Тампонировать раны в районе грудной клетки, живота или непосредственные ранения паха не следует. "Хасан" объясняет, что тампонирование осуществляется тогда, когда есть опора, на которую можно давить. Если мы говорим об участках в районе паха или подмышек, то речь идет о костях. Поэтому, когда тампонирование невозможно, нужно просто постараться закрыть рану.



Участники учений учились также накладывать бандажи / Фото 24 Канала

Почему важно заботиться прежде всего о собственной безопасности?

Оказывая помощь людям, нужно прежде всего заботиться о том, чтобы не навредить себе. То есть если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, то прежде всего вы должны убедиться, что идти оказывать помощь пострадавшим безопасно.

В условиях войны, по словам "Хасана", это работает примерно так: если медик спешит оказывать помощь, пренебрегая собственной безопасностью, то в итоге вместо одного раненого могут появиться два. Включая медика.

Не менее важной составляющей личной безопасности оказывающего помощь является индивидуальная защита. Это важно, если вы контактируете с кровью пострадавшего. В таком случае нужно позаботиться о том, чтобы ваши глаза, дыхательные пути и места мелких порезов или ран были защищены, поскольку вы не можете знать, болеет ли человек, которому вы оказываете помощь, а в результате вы рискуете заразиться серьезной болезнью, в частности и неизлечимой.

Одной военной подготовки мало: как научиться оказывать первую медицинскую помощь

Обучение, которое мы и еще несколько десятков человек посетили во Львове, – это только начало. Невозможно научиться оказывать первую медицинскую помощь, посетив только одно занятие.

Когда человек проходит обучение, какой-то курс по оказанию первой медицинской помощи, это все хорошо, но всегда должно быть повторение. Всегда нужно повторять эти навыки, потому что руки должны это помнить. Если руки забудут, то в критической ситуации человек может растеряться.

– подчеркнул "Хасан".

Также боевой медик отмечает, что война может прийти к каждому, если люди начнут забывать о ней. И российские ракеты могут прилететь в любой украинский город или село. Поэтому нужно уметь и знать, что делать, чтобы спасти жизнь в таких случаях.



Обучение первой медицинской помощи во Львове / Фото 24 Канала

Однако нужно закалять не только тело, но и дух. Это может звучать философски, но в случае чрезвычайной ситуации человек может просто запаниковать, растеряться и не среагировать должным образом. В то же время "Хасан" подчеркивает, что если условия позволяют человеку оказать пострадавшим первую медицинскую помощь, то он должен это сделать, ведь сегодня ты наблюдаешь за ранеными, а завтра ты можешь оказаться на их месте.

Если физический дух можно закалить за несколько недель, то психологическое состояние закаляется явно не неделю. Это постоянная тренировка, поэтому если человек не уверен в своих навыках, он будет теряться. Если человек уверен в своих навыках и хорошо освоил какой-то курс первой медицинской помощи, он смело будет оказывать помощь. То есть постоянная тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Пот спасает кровь,

– подчеркнул "Хасан".

Что следует всегда иметь с собой в аптечке

Поэтому боевой медик рекомендует каждому всегда иметь при себе аптечку, ведь предсказать, где и в какой ситуации ты окажешься завтра – сложно. Например, когда "Хасан" ехал во Львов на проведение военной подготовки, то стал свидетелем ДТП и сразу же смог оказать первую помощь пострадавшим.

Что нужно иметь в своей аптечке:

турникет;

бинт (гемостатический или обычный);

атравматические ножницы;

бандаж.

Это все нужно в дополнение к привычному набору, рекомендованному для аптечек: обезболивающих, противовоспалительных мазей, сердечных лекарств, успокаивающих и т.д.

Конечно, домашняя аптечка может отличаться от той, которая всегда будет рядом с вами в рюкзаке или в автомобиле – в ней может быть гораздо меньше препаратов и инструментов, точно нужных в критических ситуациях.

Где научиться оказывать медицинскую помощь

И наконец, а где же учиться оказывать первую доврачебную помощь? Если вы живете в большом городе, это вообще не проблема. Обычно в больших городах есть центры, которые проводят специализированное обучение первой медицинской помощи, по завершению которого вы даже можете получить сертификат.

Кроме того, "Азов" обещает проводить подобные обучения и военные выучки для всех желающих в разных городах – Киеве, Львове, Одессе и других.

Если же в вашем населенном пункте такого обучения не проводят, а ездить туда, где оно точно есть, возможности сейчас нет, то вы можете пройти дома бесплатно онлайн-курс по оказанию первой доврачебной помощи в условиях войны на платформе Prometheus. Здесь вы сможете получить базовые знания и умения, которые позже усовершенствуете и улучшите.

А еще для онлайн ознакомления с правилами оказания первой доврачебной помощи не лишним будет пересмотреть наше интервью с директором и инструктором "Курсов первой помощи "САВ" Василием Кашубой, которое мы записали в феврале прошлого года в рамках проекта "Интервью24".

Как оказывать первую доврачебную помощь: смотрите видео