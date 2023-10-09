Эта бригада уничтожает врага под Бахмутом. О деталях сообщили на фейсбук-странице волонтерского штаба.

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Очередной внедорожник от "Украинской команды" отправили на передовую

Волонтеры передали воинам Третьей штурмовой бригады внедорожник Mitsubishi Pajero. Как отмечают в волонтерском штабе, автомобиль сразу отправился на передовую.

Украинская команда постоянно помогает нашим героям. Дронами, другим оборудованием, медикаментами, автомобилями. Внедорожник Mitsubishi Pajero сразу отправился на передовую. Уверен, он облегчит выполнение боевых задач и сохранит жизнь нашим героям,

– заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

В "Украинской команде" также рассказали, что легендарная Третья штурмовая бригада (бывший полк спецназначения "Азов") была создана в Киеве в первые дни полномасштабного российского вторжения. Ее бойцы освобождали от оккупантов Киевскую область и Херсон. Кроме того, недавно воинам удалось освободить Андреевку.

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Ранее стало известно, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 километров вдоль линии фронта, чтобы развезти помощь 6 батальонам и бригадам. Также они передали большую партию дронов-камикадзе разведчикам ГУР.