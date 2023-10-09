Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк відповіла, чи можливе просування агресора, передає 24 Канал.

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"Не розглядається адекватними людьми"

Просування, зокрема, з лівого берега на правий не розглядається адекватними людьми. Хоча ми розуміємо, що маємо справу з досить неадекватним ворогом, наша оборона досить щільна і просування ворога не передбачається,

– підкреслила Гуменюк.

Додала, що українські захисники продовжують працювати по російських розвідувально-диверсійних групах. Окупанти намагаються імітувати активність, зокрема, у районі островів. До слова, за минулу добу було знищено 7 човнів, на яких намагалися маневрувати ДРГ.

"Такий підхід до знищення інфраструктури правого берега і посилене бомбардування, зокрема, пов'язані більше з побоюванням ворога щодо накопичування сил та засобів безпосередньо Сил оборони України перед певним просуванням у їхній бік", – зауважила Наталія Гуменюк.

Окрім того, зазначила, що загарбники не мають успіху в контрбатарейній боротьбі та змушені використовувати те, чим наразі були певною мірою багаті. Агресор розуміє, що нам не вистачає ППО і винищувачів, щоб зреагувати на таке бомбардування й ліквідувати ворожі літаки.

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