Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк ответила, возможно ли продвижение агрессора, передает 24 Канал.
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"Не рассматривается адекватными людьми"
Продвижение, в частности, с левого берега на правый не рассматривается адекватными людьми. Хотя мы понимаем, что имеем дело с достаточно неадекватным врагом, наша оборона достаточно плотная и продвижение врага не предполагается,
– подчеркнула Гуменюк.
Добавила, что украинские защитники продолжают работать по российским разведывательно-диверсионным группам. Оккупанты пытаются имитировать активность, в частности, в районе островов. К слову, за минувшие сутки было уничтожено 7 лодок, на которых пытались маневрировать ДРГ.
"Такой подход к уничтожению инфраструктуры правого берега и усиленная бомбардировка, в частности, связаны больше с опаской врага относительно накопления сил и средств непосредственно Сил обороны Украины перед определенным продвижением в их сторону", – отметила Наталья Гуменюк.
Кроме того, добавила, что захватчики не имеют успеха в контрбатарейной борьбе и вынуждены использовать то, чем были в определенной степени богаты. Агрессор понимает, что нам не хватает ПВО и истребителей, чтобы среагировать на такую бомбардировку и ликвидировать вражеские самолеты.
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ВСУ имеют успехи на Мелитопольском направлении
- Накануне командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что наши воины закрепляются на занятых рубежах. Кроме того, проводят разминирование и доразведку.
- Утром 9 октября в Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Наши защитники имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области.