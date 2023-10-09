Понедельник, 9 октября, это уже 593 сутки полномасштабной российско-украинской войны. Как выглядит карта боевых действий по состоянию на данный момент, смотрите в этом материале 24 Канала.

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Продвижение на Юге

Как отмечают в командовании нашей армии, ВСУ продолжают контрнаступательные операции на Юге нашего государства. Речь идет именно о Мелитопольском направлении и районах таких населенных пунктов, как Работино, Вербовое и Новопрокоповка.

Кстати, наши защитники на протяжении последних суток отразили вражескую атаку на север от Новопрокоповки Запорожской области.

Как продвигается контрнаступление на Юге: смотрите на карте DeepState

В Херсонской области Силы обороны осуществляют контрбатарейную борьбу, уничтожают склады поставок россиян и успешно наносят удары по их тылу.

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Ось Бахмута

На Востоке нашего государства ожесточенные бои продолжаются, конечно, в районе Бахмута Донецкой области. Как и на Юге Украины, на этом направлении украинские воины уничтожают врага, освобождают временно оккупированные территории и укрепляют новые позиции.

Украинские войска отразили вражеские атаки на север от Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки,
– говорится в сообщении Генштаба.

Какая ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте DeepState

Другие направления

  • Лиманская ось. Вооруженные Силы отразили четыре вражеских атаки в районе Макеевки Луганской области.
  • Ось Авдеевки и Марьинки. Оккупанты совершили около 15 неудачных атак по окрестностям Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки, что в Донецкой области.
  • Ось Шахтерского. Захватчики не проводили никаких наступательных или штурмовых операций на этом направлении.
  • Вот Купянская. ВСУ отразили три вражеских атаки в окрестностях Синьковки и Ивановки Харьковской области.

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Успехи Вооруженных Сил

Отметим напоследок, что Военно-воздушные силы нанесли три авиаудара по районам сосредоточения войск, вооружения и военной техники оккупантов.

Кроме того, украинские ракетные войска поразили:

  • 3 артиллерийские системы врага;
  • 2 радарные станции;
  • 2 района сосредоточения войск;
  • 2 склада боеприпасов оккупантов.