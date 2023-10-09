Понедельник, 9 октября, это уже 593 сутки полномасштабной российско-украинской войны. Как выглядит карта боевых действий по состоянию на данный момент, смотрите в этом материале 24 Канала.

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Продвижение на Юге

Как отмечают в командовании нашей армии, ВСУ продолжают контрнаступательные операции на Юге нашего государства. Речь идет именно о Мелитопольском направлении и районах таких населенных пунктов, как Работино, Вербовое и Новопрокоповка.

Кстати, наши защитники на протяжении последних суток отразили вражескую атаку на север от Новопрокоповки Запорожской области.

Как продвигается контрнаступление на Юге: смотрите на карте DeepState

В Херсонской области Силы обороны осуществляют контрбатарейную борьбу, уничтожают склады поставок россиян и успешно наносят удары по их тылу.

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Ось Бахмута

На Востоке нашего государства ожесточенные бои продолжаются, конечно, в районе Бахмута Донецкой области. Как и на Юге Украины, на этом направлении украинские воины уничтожают врага, освобождают временно оккупированные территории и укрепляют новые позиции.

Украинские войска отразили вражеские атаки на север от Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки,

– говорится в сообщении Генштаба.

Какая ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте DeepState

Другие направления

Лиманская ось. Вооруженные Силы отразили четыре вражеских атаки в районе Макеевки Луганской области.

Вооруженные Силы отразили четыре вражеских атаки в районе Макеевки Луганской области. Ось Авдеевки и Марьинки. Оккупанты совершили около 15 неудачных атак по окрестностям Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки, что в Донецкой области.

Оккупанты совершили около 15 неудачных атак по окрестностям Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки, что в Донецкой области. Ось Шахтерского. Захватчики не проводили никаких наступательных или штурмовых операций на этом направлении.

Захватчики не проводили никаких наступательных или штурмовых операций на этом направлении. Вот Купянская. ВСУ отразили три вражеских атаки в окрестностях Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Обратите внимание! За сутки произошло 37 боевых столкновений между нашими войсками и вражескими. Россияне нанесли всего 6 авиаударов и 29 атак с помощью реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам.

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Успехи Вооруженных Сил

Отметим напоследок, что Военно-воздушные силы нанесли три авиаудара по районам сосредоточения войск, вооружения и военной техники оккупантов.

Кроме того, украинские ракетные войска поразили: