Понедельник, 9 октября, это уже 593 сутки полномасштабной российско-украинской войны. Как выглядит карта боевых действий по состоянию на данный момент, смотрите в этом материале 24 Канала.
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Продвижение на Юге
Как отмечают в командовании нашей армии, ВСУ продолжают контрнаступательные операции на Юге нашего государства. Речь идет именно о Мелитопольском направлении и районах таких населенных пунктов, как Работино, Вербовое и Новопрокоповка.
Кстати, наши защитники на протяжении последних суток отразили вражескую атаку на север от Новопрокоповки Запорожской области.
Как продвигается контрнаступление на Юге: смотрите на карте DeepState
В Херсонской области Силы обороны осуществляют контрбатарейную борьбу, уничтожают склады поставок россиян и успешно наносят удары по их тылу.
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Ось Бахмута
На Востоке нашего государства ожесточенные бои продолжаются, конечно, в районе Бахмута Донецкой области. Как и на Юге Украины, на этом направлении украинские воины уничтожают врага, освобождают временно оккупированные территории и укрепляют новые позиции.
Украинские войска отразили вражеские атаки на север от Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки,
– говорится в сообщении Генштаба.
Какая ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте DeepState
Другие направления
- Лиманская ось. Вооруженные Силы отразили четыре вражеских атаки в районе Макеевки Луганской области.
- Ось Авдеевки и Марьинки. Оккупанты совершили около 15 неудачных атак по окрестностям Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки, что в Донецкой области.
- Ось Шахтерского. Захватчики не проводили никаких наступательных или штурмовых операций на этом направлении.
- Вот Купянская. ВСУ отразили три вражеских атаки в окрестностях Синьковки и Ивановки Харьковской области.
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Успехи Вооруженных Сил
Отметим напоследок, что Военно-воздушные силы нанесли три авиаудара по районам сосредоточения войск, вооружения и военной техники оккупантов.
Кроме того, украинские ракетные войска поразили:
- 3 артиллерийские системы врага;
- 2 радарные станции;
- 2 района сосредоточения войск;
- 2 склада боеприпасов оккупантов.