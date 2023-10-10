В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
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