В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

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ВСУ отразили атаки россиян на Лимано-Купянском направлении

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Карта боев в районе Синьковки

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

Карта боев в районе Макеевки

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника вблизи Клещеевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта боев на Бахмутском направлении

Россияне атаковали в районе Марьинки

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области.

Карта боев в районе Старомайорского

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.

Силы обороны сдерживают россиян в районе Левадного: карта

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

ВСУ стачивают потенциал россиян в Херсонской области

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрадывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.