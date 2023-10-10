Водночас Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Дивіться також Росіяни знову пішли в наступ: як за тиждень змінилась карта фронту

ЗСУ відбили атаки росіян на Лимано-Куп'янському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Карта боїв у районі Синьківки

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

Карта боїв у районі Макіївки

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Росіяни атакували в районі Мар'їнки

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Карта боїв у районі Мар'їнки

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

Карта боїв у районі Старомайорського

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

Сили оборони стримують росіян у районі Левадного: карта

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

ЗСУ сточують потенціал росіян на Херсонщині

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.