Водночас Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Дивіться також Росіяни знову пішли в наступ: як за тиждень змінилась карта фронту

ЗСУ відбили атаки росіян на Лимано-Куп'янському напрямку

Карта боїв у районі Синьківки

Карта боїв у районі Макіївки

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Росіяни атакували в районі Мар'їнки

Карта боїв у районі Мар'їнки

Карта боїв у районі Старомайорського

Сили оборони стримують росіян у районі Левадного: карта

ЗСУ сточують потенціал росіян на Херсонщині