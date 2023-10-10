Водночас Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.
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