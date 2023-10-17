Разведка Минобороны Великобритании констатирует, что Россия начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на Востоке. Об этом говорится в разведывательном обзоре ведомства за 17 октября.
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Россия сменила месседжи об Авдеевке
В разведке отметили, что медленный прогресс и большие потери российской армии во время наступления на Авдеевку повлекли за собой изменение в месседжах со стороны России.
Если сначала россияне декларировали наступление, то теперь заявляют об "активной обороне", поскольку захват Авдеевки в краткосрочной перспективе выглядит все менее вероятным.
Как отметили в разведке, комбинированное наступление России на Авдеевку нужно Кремлю для преодоления препятствия на пути российских войск к их более широкой цели – установление контроля над Донецкой областью. Россия якобы хочет выйти на административные границы Донецкой области до конца 2023 года.
В британском ведомстве указывают, что Россия наступает на Авдеевку, вероятно, несколькими бронетанковыми батальонами, пытающимися окружить город.
Вероятно, это наиболее значительная наступательная операция, осуществленная Россией, по крайней мере, с января 2023 года,
– констатирует разведка Британии.
Бои за Авдеевку: главное
- Приблизительно с 10 октября российские военные начали активно наступать на Востоке, в частности в районе Авдеевки. Россияне наступают днем и ночью, несмотря на плохую погоду, а также под шквальными обстрелами позиций украинских сил.
- В разведке Минобороны Украины заявили, что, наступая на Авдеевку, Россия хочет расконцентрировать украинские войска.
- То есть, россияне хотят сорвать продвижение украинских войск по другим направлениям. Россия пытается заставить Украину опрокинуть свои подразделения под Авдеевку.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Авдеевском направлении враг пытается окружить Авдеевку. В течение суток наши воины отразили более 10 атак врага.