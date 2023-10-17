Розвідка Міноборони Великої Британії констатує, що Росія розпочала скоординований наступ за кількома напрямками на Сході. Про це мовиться у розвідувальному огляді відомства за 17 жовтня.

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Росія змінила меседжі про Авдіївку

У розвідці зазначили, що повільний прогрес та великі втрати російської армії під час наступу на Авдіївку спричинили зміну в меседжах з боку Росії.

Якщо спочатку росіяни декларували наступ, то тепер заявляють про "активну оборону", оскільки захоплення Авдіївки в короткостроковій перспективі виглядає дедалі менш імовірним.

Як зазначили у розвідці, комбінований наступ Росії на Авдіївку потрібен Кремлю для подолання перешкоди на шляху російських військ до їхньої ширшої мети – встановлення контролю над Донецькою областю. Росія нібито хоче вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця 2023 року.

У британському відомстві вказують, що Росія наступає на Авдіївку, ймовірно, кількома бронетанковими батальйонами, які намагаються оточити місто.

Ймовірно, це найбільш значна наступальна операція, здійснена Росією принаймні з січня 2023 року,

– констатує розвідка Британії.

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