Розвідка Міноборони Великої Британії констатує, що Росія розпочала скоординований наступ за кількома напрямками на Сході. Про це мовиться у розвідувальному огляді відомства за 17 жовтня.
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Росія змінила меседжі про Авдіївку
У розвідці зазначили, що повільний прогрес та великі втрати російської армії під час наступу на Авдіївку спричинили зміну в меседжах з боку Росії.
Якщо спочатку росіяни декларували наступ, то тепер заявляють про "активну оборону", оскільки захоплення Авдіївки в короткостроковій перспективі виглядає дедалі менш імовірним.
Як зазначили у розвідці, комбінований наступ Росії на Авдіївку потрібен Кремлю для подолання перешкоди на шляху російських військ до їхньої ширшої мети – встановлення контролю над Донецькою областю. Росія нібито хоче вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця 2023 року.
У британському відомстві вказують, що Росія наступає на Авдіївку, ймовірно, кількома бронетанковими батальйонами, які намагаються оточити місто.
Ймовірно, це найбільш значна наступальна операція, здійснена Росією принаймні з січня 2023 року,
– констатує розвідка Британії.
Бої за Авдіївку: головне
- Приблизно з 10 жовтня російські військові почали активно наступати на Сході, зокрема в районі Авдіївки. Росіяни наступають вдень та вночі, попри погану погоду, а також під шквальними обстрілами позицій українських сил.
- У розвідці Міноборони України заявили, що, наступаючи на Авдіївку, Росія хоче розконцентрувати українські війська.
- Тобто, росіяни хочуть зірвати просування українських військ на інших напрямках. Росія намагається змусити Україну перекинути свої підрозділи під Авдіївку.
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку. Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога.