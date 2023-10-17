Россия продолжает свою преступную полномасштабную войну против Украины. За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

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Ситуация по всем направлениям фронта

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите карту

Наши воины успешно отбивают атаки у Золотой Нивы: смотрите карту

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту