Россия продолжает свою преступную полномасштабную войну против Украины. За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

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Ситуация по всем направлениям фронта

Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается неизменной.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют свое присутствие и пытаются создавать диверсионные группы, чтобы не допустить переброски наших военных на другие направления фронта.

На Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении враг пытается окружить Авдеевку. В течение суток наши воины отразили более 10 атак врага.

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите карту

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и Пречистовки.

Наши воины успешно отбивают атаки у Золотой Нивы: смотрите карту

На Запорожском направлении наши защитники удерживают позиции юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, удачно поражают составы и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России.

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.