Об этом в эфире национального телемарафона утром 19 октября рассказал начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, – информирует 24 Канал.

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Снижение напряжения или обострение

В течение нескольких последних дней, по словам чиновника, можно было наблюдать некоторое снижение интенсивности боевых действий на Авдеевском направлении. Однако уже 18 октября враг снова активизировался.

Условное понижение градуса напряжения действительно было несколько дней на нашем направлении. Вчера мы наблюдали обострение. Увеличилось количество обстрелов. Враг не оставляет попыток оцепить город. За прошедшие сутки 5 штурмовых действий,

– заявил Барабаш.

Начальник МВА констатировал, что враг пытается найти скважины в обороне Вооруженных Сил, осуществляет перегруппировку. В частности, стягивает живую силу и оружие к Авдеевке и пробует ремонтировать технику в полевых условиях.

Мы понимаем, что в ближайшие дни будет обострение. Но я убежден, что им не удастся взять Авдеевку, ведь это несгибаемый город. К тому же ребята (ВСУ – 24 Канал) говорят, что "не дадим".

Вместе с тем, наши военные, как отметил Барабаш, прекрасно знают пункты, в которых российские захватчики пытаются осуществлять ремонт техники. Несомненно, они будут по ним отрабатывать.

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Обстрелы не прекращаются

Руководитель Авдеевской горадминистрации подчеркнул, что россияне пытаются компенсировать неудачи на поле боя массированными артиллерийскими и ракетными ударами.



"Были хаотические прилеты по старой части города, по центральной части города. К утру они обычно завелись. Уже два массированных обстрела произошли утром", – сказал Барабаш и уточнил, что:

первый обстрел был с 06:05 по 06:45,

второй – с 07:00 по 07:30.

Оккупанты применили массированную ствольную артиллерию, "Грады". По состоянию на 08:30, информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, важно, что захватчики нанесли удар по школе в Очеретинской общине, соседствующей с Авдеевской.

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Разведка Британии в эти дни анализировала ситуация на Авдеевском направлении. В Лондоне отметили, что ранее вражеская пропаганда говорила о "безоговорочной победе" в этом районе, а сейчас заявляет об "активной обороне".