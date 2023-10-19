Из-за вражеских обстрелов были повреждены многоквартирные дома. Соответствующие службы уже работают на месте.

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Последствия ракетного удара по Николаеву

Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, 19 октября в 00:55 Николаев получил ракетный удар. В результате возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий. Также взрывной волной повреждены многоквартирные дома.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич уточнил, что в результате удара выбиты окна по меньшей мере в трех многоквартирных домах. Бригада коммунальщиков уже получила стройматериалы и выехала на место.

Повреждения в частном секторе сейчас не зафиксированы. Работники администрации района еще осматривают территорию,

– подчеркнул мэр.

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