Из-за вражеских обстрелов были повреждены многоквартирные дома. Соответствующие службы уже работают на месте.
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Последствия ракетного удара по Николаеву
Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, 19 октября в 00:55 Николаев получил ракетный удар. В результате возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий. Также взрывной волной повреждены многоквартирные дома.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич уточнил, что в результате удара выбиты окна по меньшей мере в трех многоквартирных домах. Бригада коммунальщиков уже получила стройматериалы и выехала на место.
Повреждения в частном секторе сейчас не зафиксированы. Работники администрации района еще осматривают территорию,
– подчеркнул мэр.
Россия запускала "Шахеды" и ракеты по Украине: что известно
- Утром 19 октября в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Харькове, Запорожье, Павлограде, Обуховке Днепропетровской области и Николаевском районе.
- Российские оккупанты в ночь на 19 октября атаковали Украину 6 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Однако Силами и средствами ПВО были уничтожены 3 дрона-камикадзе.
- Кстати, поздно вечером 18 октября российский враг ударил по Павлограду на Днепропетровщине. Из-за ракетной атаки есть разрушение на инфраструктурном объекте. Люди невредимы.