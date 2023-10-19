По сути, предупреждение о вероятности атаки баллистическим вооружением от Воздушных сил поступило в 00:55. В роде войск заметили, что касается оно жителей восточных и юго-восточных областей.
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Взрывы раздались практически сразу
В одном из любимых среди украинцев мониторинговых каналов уже не подбирали слова, реагируя на очередную атаку баллистикой. Через мгновение отреагировал глава ОВА Виталий Ким. Он написал: "2 взрыва. Сейчас разберемся".
Городской голова Александр Сенкевич тоже отметил, что в Николаеве прогремели 2 взрыва. Он добавил, что сейчас все выясняют и что он предоставит официальную информацию.
Местные корреспонденты отмечают, что поначалу слышали звуки взрывов. И уже после этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Такое течение событий характерно в случаях, когда россияне бьют баллистикой с небольшого расстояния, когда радары банально не успеваю засечь цель.
По состоянию на 1:05 воздушную тревогу объявили в ряде регионов. Речь идет об Одесщине, Херсонщине, Николаевщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Харьковщине, а также Донецкой области.
По Николаевщине били также вечером
- Обратим внимание, что об угрозе применения баллистического вооружения Воздушные силы предупреждали также в 20:28 18 октября. Речь также об опасности для жителей восточных и юго-восточных областей.
- Практически в то же время мониторинговые каналы начали сообщать, что из района Джанкоя враг запустил ракеты. Через минуту поступили сведения, что в небе над Николаевщиной пролетает ракета, держащая курс на северо-запад.
- Корреспонденты "Суспильного" в 20:32 сообщили, что в городе раздался взрыв. А уже в 20:41 актуализировал информацию городской голова Александр Сенкевич. По его словам, взрыв был "далеко за пределами города". Жители могли слышать звуки, доносившиеся с расстояния.
- Глава ОВА Виталий Ким ближе к 23:00 отметил, что враг ударил по населенному пункту Степовской общины. Сначала сообщалось, что погибла одна женщина. Впоследствии Силы обороны юга отметили, что от рук россиян погибли два человека, а еще один получил ранения.