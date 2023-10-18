Сначала в Воздушных силах отметили, что существует угроза атаки баллистическим вооружением. Вскоре последовала информация, что в Николаеве раздался взрыв.
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Что известно о ракетной атаке
Так, в 20:28 в Воздушных силах ВСУ появилось предупреждение. Отмечается, что существует угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.
Приблизительно в то же время начали появляться сообщения на мониторинговых каналах. Они писали о запуске ракет из района Джанкоя. Уже через минуту появилась информация, что цель пролетает над Николаевщиной и двигается на северо-запад.
А уже в 20:32 корреспонденты "Суспильного" отметили, что в Николаеве раздался взрыв. По состоянию на 20:40 мониторинговые каналы пишут, что в Николаеве все спокойно.
В 20:41 мэр Александр Сенкевич отметил, что предварительно "далеко за пределами города". По его словам, до жителей Николаева дошли только звуки взрывов. Он добавил, что ожидаем информации от ОВА.
Утром обстреляли Днепропетровщину
Известно, что с утра российские военные атаковали ракетами Днепропетровскую область. Захватчики попали в частный сектор в поселке Обуховка. Об этом рассказал городской голова Борис Филатов.
Снова, снова, снова п***ры (россияне – 24 Канал) лупят в Днепре ракетами по частному сектору,
– подчеркнул Борис Филатов.
По его словам, 6 домов получили повреждения, позже в полиции уточнили, что 8. Известно также о том, что враг унес жизни у одного человека.
Ранения получили четыре человека. У мальчика – обломок в ягодице, ему нужна была операция. Также у женщины осколочные ранения и перелом предплечья. По имеющейся информации, госпитализировали двух пострадавших – 35-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.
Что касается погибшей, то говорится о 31-летней женщине, которую звали Екатерина. В момент взрыва она дома была с детьми. Ракета россиян попала в детскую комнату. Остались без матери дети 13 и 1,5 лет.