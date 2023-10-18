Сначала в Воздушных силах отметили, что существует угроза атаки баллистическим вооружением. Вскоре последовала информация, что в Николаеве раздался взрыв.

Читайте также Утренний удар России по Обуховке на Днепропетровщине: в каком состоянии ранен ребенок

Что известно о ракетной атаке

Так, в 20:28 в Воздушных силах ВСУ появилось предупреждение. Отмечается, что существует угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.

Приблизительно в то же время начали появляться сообщения на мониторинговых каналах. Они писали о запуске ракет из района Джанкоя. Уже через минуту появилась информация, что цель пролетает над Николаевщиной и двигается на северо-запад.

А уже в 20:32 корреспонденты "Суспильного" отметили, что в Николаеве раздался взрыв. По состоянию на 20:40 мониторинговые каналы пишут, что в Николаеве все спокойно.

В 20:41 мэр Александр Сенкевич отметил, что предварительно "далеко за пределами города". По его словам, до жителей Николаева дошли только звуки взрывов. Он добавил, что ожидаем информации от ОВА.​

Утром обстреляли Днепропетровщину

Известно, что с утра российские военные атаковали ракетами Днепропетровскую область. Захватчики попали в частный сектор в поселке Обуховка. Об этом рассказал городской голова Борис Филатов.

Снова, снова, снова п***ры (россияне – 24 Канал) лупят в Днепре ракетами по частному сектору,

– подчеркнул Борис Филатов.

По его словам, 6 домов получили повреждения, позже в полиции уточнили, что 8. Известно также о том, что враг унес жизни у одного человека.

Ранения получили четыре человека. У мальчика – обломок в ягодице, ему нужна была операция. Также у женщины осколочные ранения и перелом предплечья. По имеющейся информации, госпитализировали двух пострадавших – 35-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.

Что касается погибшей, то говорится о 31-летней женщине, которую звали Екатерина. В момент взрыва она дома была с детьми. Ракета россиян попала в детскую комнату. Остались без матери дети 13 и 1,5 лет.