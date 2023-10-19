Через ворожий обстріл було пошкоджено багатоквартирні будинки. Відповідні служби вже працюють на місці.

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Наслідки ракетного удару по Миколаєву

Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, 19 жовтня о 00:55 Миколаїв зазнав ракетного удару. Внаслідок цього виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств. Також вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки.

На щастя, минулося без постраждалих.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, що внаслідок удару є вибиті вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках. Бригада комунальників вже отримала будматеріали і виїхала на місце.

Пошкоджень у приватному секторі наразі не зафіксовано. Працівники адміністрації району ще оглядають територію,

– наголосив мер.

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