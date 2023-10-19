Вибухи лунали у кількох містах нашої держави через обстріл ворога. Крім цього, по ворожих об'єктах працювала українська протиповітряна оборона.

До теми Росіяни вночі атакували Суми "Шахедами": ворог влучив в об'єкт інфраструктури

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російська армія вночі 19 жовтня застосовувала безпілотники "Шахед" для обстрілу України. Зокрема, ці ворожі літальні апарати змогли знищити українські захисники неба.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 дрони-камікадзе,

– сказали у Генштабі.