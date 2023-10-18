Детальніше про ситуацію в місті розповіли у Сумській ОВА. Як зазначають у відомстві, ворог посеред ночі атакував БпЛА типу "Шахед" об'єкт інфраструктури в обласному центрі.

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Всі екстрені служби працюють

На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація,

– зазначають в ОВА.

Також звертаються до мешканців Сумщини. Їх закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Крім того, просять не знімати та не поширювати фото та відео з місця влучання.

Звернімо увагу, що ЗМІ повідомляли про вибухи на Сумщині о 22:43, а о 22:44 в області оголосили повітряну тривогу. Станом на 23:40 відбою не було, тож укриття не покидайте.