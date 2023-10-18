Детальнее о ситуации в городе рассказали в Сумской ОВА. Как отмечают в ведомстве, враг ночью атаковал БПЛА типа "Шахед" объект инфраструктуры в областном центре.

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Все экстренные службы работают

На месте работают все экстренные службы и военная администрация,

– отмечают в ОВА.

Также обращаются к жителям Сумской области. Их призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги. Кроме того, просят не снимать и не распространять фото и видео с места попадания.

Обратим внимание, что СМИ сообщали о взрывах в Сумской области в 22:43, а в 22:44 в области объявили воздушную тревогу. По состоянию на 23:40 отбоя не было, так что укрытия не покидайте.